Брешуть прямо в обличчя: названо чотири знаки Зодіаку – жахливі маніпулятори

Деяким знакам не важко буде збрехати на будь-яку тему

Знак Зодіаку може розповісти про різні схильності людини, у тому числі вказати на злісного маніпулятора. Чотири представники зодіакального кола не просто часто кажуть неправду, а можуть брехати прямо в обличчя.

За словами астрологів, головні брехуни за знаком Зодіаку — Телець, Терези, Скорпіон та Козеріг. Про це йдеться у матеріалі Express.

Телець

Любить прикрашати факти. Набагато частіше бреше незнайомцю, аніж тому, кого любить. Хоча може приховати правду, щоби не задіти почуття близьких. Ще може збрехати, якщо хоче займатися якоюсь діяльністю самотужки. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

Може брехати і вдавати, що говорить чисту правду. Часто заводить людей в оману, вдало прикидаючись правдорубом. Ще Скорпіон може більше брехати на початку стосунків, коли намагається завоювати свою половинку. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Терези

Не соромляться маніпулювати людьми, якщо хочуть щось зробити. Терези нетерпимі до своїх помилок, тому, щоб їх не поправили або не посварили, починають спотворювати істину. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Досвідчений брехун, який зробить все і вся заради своєї мети, навіть якщо доведеться нахабно брехати. Козероги за натурою жадібні та хтиві, тому їхня брехня іноді керується сильними почуттями. Іноді настільки добре брешуть, що навіть не усвідомлюють цього. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку піддаються маніпуляціям. Ці люди часто можуть стати "здобиччю" перерахованих вище зодіакальних героїв.