Відомий астролог знатно "прорахувався" з датою поразки росіян в Україні
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Кожен має право вирішувати, вірити астрологам чи ні, але останнім часом прогнози не справджуються.
Черговий прогноз відомого українського астролога Влада Росса не справдився. Влітку 2022 року астроескперт зазначав, що війна в Україні не затягнеться надовго, і вже окупанти тікатимуть з українських територій дуже швидко.
В одному зі своїх прогнозів Росс скасував, що "до початку 2023 року можлива навіть капітуляція росії", а період повної поразки росіян припаде на лютий-березень 2023 року". Однак, "терміни придатності" прогнозів вже закінчилися.
"Україна однозначно переможе у війні. Ми знищимо цього Гітлера ХХІ століття", – говорив тоді Росс. І це звичайно ж правда, тільки коли це відбудеться — залежить від наших захисників.
Також "Телеграф" розповідав, що популярний у мережі хіромант сконфузився зі своїм прогнозом. Його "дата закінчення війни" також сильно відрізняється з реальністю.
Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.