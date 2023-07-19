Відомий астролог знатно "прорахувався" з датою поразки росіян в Україні

Кожен має право вирішувати, вірити астрологам чи ні, але останнім часом прогнози не справджуються.

Черговий прогноз відомого українського астролога Влада Росса не справдився. Влітку 2022 року астроескперт зазначав, що війна в Україні не затягнеться надовго, і вже окупанти тікатимуть з українських територій дуже швидко.

В одному зі своїх прогнозів Росс скасував, що "до початку 2023 року можлива навіть капітуляція росії", а період повної поразки росіян припаде на лютий-березень 2023 року". Однак, "терміни придатності" прогнозів вже закінчилися.

"Україна однозначно переможе у війні. Ми знищимо цього Гітлера ХХІ століття", – говорив тоді Росс. І це звичайно ж правда, тільки коли це відбудеться — залежить від наших захисників.

Також "Телеграф" розповідав, що популярний у мережі хіромант сконфузився зі своїм прогнозом. Його "дата закінчення війни" також сильно відрізняється з реальністю.

Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.