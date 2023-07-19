Гороскоп на 20 липня: на когось чекає незапланований дохід, а комусь пора гарненько виспатися

День, який підходить для планування та обговорення.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У будь-яких складних ситуаціях намагайтеся діяти так, як нагадує ваша інтуїція. Хороший день для планування, продумування деталей та пошуку партнерів. Якщо щось не виходить з першого разу, не кидайте справу на півдорозі, спробуйте знову: ваша наполегливість у досягненні мети буде винагороджена.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Віддайте перевагу спокійному розслабленому відпочинку вдома. Якщо ви планували провести активний день у галасливій компанії, готуйтеся до того, що можуть відбуватися несподівані події. Високий рівень стресу Тільцям можна зняти фізичні навантаження на свіжому повітрі. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Високий рівень енергії дозволить Близнюкам провести активний насичений день. Зробіть справи, які раніше були відкладені, підготуйтеся до наступного робочого тижня. Не намагайтеся змінити поведінку інших людей, ви тільки витратите даремно сили і втратите багато часу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Виявляйте тактовність і гнучкість у спілкуванні, уникайте будь-яких напружених ситуацій. Не варто надавати великого значення деталям, краще сконцентруватися на головному і постаратися досягти прогресу. Зірки радять Ракам 20 липня емоційно розслабитися та добре виспатися. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Час для кардинальних змін ще не настав, тому не починайте нічого нового. Усі зміни краще перенести на початок наступного тижня. 20 липня Левам корисно влаштувати генеральне прибирання, навести лад у квартирі. Хорошою ідеєю буде залучити до домашніх справ усю родину.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Перша половина дня підходить для важливих та трудомістких справ. Вранці у Дів буде багато енергії та сил для розв'язання домашніх питань. Не нав’язуйте свою допомогу навколишнім, тим більше якщо вони про це не просять. Будьте активнішими в особистих відносинах, мисліть позитивно.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відкладіть усі фінансові питання чи справи, пов’язані з грошима. У Терезів можуть бути великі втрати або труднощі. Також з’ясовувати стосунки та сперечатися на болючі теми 20 липня зірки не рекомендують. Приділіть час улюбленим заняттям, хобі, що допоможе вам розслабитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день краще провести вдома, спілкуючись із рідними та заряджаючись позитивною енергією на майбутній робочий тиждень. Приділіть більше часу насущним домашнім справам, а планування займеться пізніше. Генеральне прибирання та наведення порядку допоможуть Скорпіонам набути душевної рівноваги.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий день для Стрільців, коли можна отримати дуже вигідну пропозицію чи незапланований дохід. Потрібно бути активнішим, зробити хоча б кілька кроків назустріч своїй мрії. Однак не перенапружуйтесь, щоб це не позначилося на самопочутті. Конкуренція 20 липня не буде корисною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У прагненні отримати бажане не варто тиснути на навколишніх та діяти агресивно. У відповідь ви можете отримати проти них протилежний результат. Ваші родичі або близькі люди потребують порад чи підтримки, приділіть їм увагу, проведіть час разом. Але не обговорюйте з ними свої плани. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День очікується активний та плідний. Водоліїв чекають численні справи та важливі заняття. Зірки допоможуть вам швидко та успішно з усім впоратися. Однак не ризикуйте, використовуйте добре знайомі методи роботи. Не давайте обіцянок: їх важко виконати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Слушний час для початку чогось нового та незвичайного. Рибам везтиме у всіх справах: використовуйте вдалі можливості. У фінансових питаннях будьте обережнішими, не купуйте непотрібних дорогих речей. Можливо скоро вам доведеться витратити велику суму, тому варто заощаджувати