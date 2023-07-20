Пройшла навіть "запасна" дата: відомий екстрасенс помилився у прогнозі про смерть путіна

Мольфар зазначав, що це може статися несподівано.

Відомий в Україні мольфар та екстрасенс Максим Гордєєв раніше зазначав, що російський диктатор путін відтягує свою смерть завдяки магічним ритуалам, проте все одно прогнозував його смерть у 2023 році. На жаль, але його передбачення виявилося помилковим.

В одному зі своїх прогнозів Гордєєв зазначав, що війна закінчиться, коли президент росії помре, і бачив передумови, що це станеться влітку 2023 року. Час ще є, проте за тим самим пророцтвом, путін вже мав померти.

"путін може померти на католицьку Пасху або протягом двох місяців після неї. Марс входить до його будинку смерті, його можуть отруїти " — зазначав екстрасенс.

Як бачимо, Пасха давно минула, як і два місяці після неї.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення військових дій на території України. Минулого року Рос помилився з прогнозом за датою смерті президента росії володимира путіна.

Нагадаємо, що Людмила Хомутовська також помилилася з прогнозом дати закінчення воєнного стану. Минулого року вона заявила, що все має закінчитися у березні-квітні цього року, але, як бачимо, віз і нині там.