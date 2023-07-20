Гороскоп на 21 липня: день складеться вдало, якщо налаштуватися на позитив із самого ранку

Якщо ви сумніваєтеся у своєму рішенні, відкладіть його на другий день.

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У вас буде гарний робочий настрій, можна розпочинати нові перспективні проєкти. Однак Овнам не варто надто часто виявляти ініціативу, щоб не зіпсувати стосунки із колегами. Обговорюйте з рідними свої неприємності чи успіхи: їхня думка допоможе вам зарядитися позитивом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви побачите результати своїх попередніх рішень. Якщо день складається вдало і все вирішується на вашу користь, значить, ви мали рацію, вибираючи саме цей шлях. Виходячи із нових обставин, Тельцям потрібно скоригувати свої плани. Корисно передати деякі свої обов’язки навколишнім чи рідним. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє бути насиченим та продуктивним. Завдяки високому рівню енергії Близнюкам вдасться швидко просунутися у розв'язанні складного питання та закінчити кілька важливих справ. Однак будьте ввічливими у спілкуванні: ненароком сказане різке слово може сильно образити співрозмовника.

Рак (22 червня — 22 липня)

Складні справи 21 липня даватимуться вам важко, виникають непередбачені затримки та прикрі неприємності. По можливості відкладіть неприємну роботу, займіться тим, що дає позитивні емоції і що виходить найкраще. Будьте активнішими і наполегливішими в особистих відносинах. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Використовуйте незвичайні ситуації або несподівані зустрічі з вигодою для себе, змінюйте свої плани залежно від нових обставин. Не довіряйте незнайомцям: хтось захоче вас обдурити чи скористатися вашою добротою. Налаштовуйте себе на позитив і день складеться вдало.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Друга половина дня більше підходить для плідної роботи та складних питань. Вранці займіться домашніми справами, розв'яжіть сімейні проблеми, поспілкуйтеся з рідними. Зараз не варто з’ясовувати стосунки, тому намагайтеся розмовляти на нейтральні теми та згладжувати гострі кути.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Знайдіть час побути на природі, зарядитись позитивною енергією. 21 липня корисно побути далеко від міської метушні, емоційно розслабитися. Якщо вам все ж таки необхідно перебувати на роботі, намагайтеся уникати суперечок чи жарких обговорень: стосунки з колегами можуть сильно зіпсуватись.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День має різноспрямовані тенденції. Настрій Скорпіонів може швидко змінюватись, тому сконцентруватися на роботі їм буде непросто. Важливі та відповідальні рішення краще перенести на другу половину дня, тоді ваш емоційний стан стане більш стабільним та спокійним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Робота, яку вам належить виконувати, вимагатиме занадто багато часу і сил, тому, якщо буде можливість, краще від неї відмовитися. Поради сторонніх не будуть корисними, слухайте свій внутрішній голос і приймайте рішення самостійно. Знайомі приємні справи піднімуть вашу самооцінку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Перша половина дня буде вдалою для Козерогів. Можна призначати важливі переговори чи займатися тим, що не виходило. Слідкуйте за своїми витратами, не купуйте дорогих непотрібних речей: незабаром ви пошкодуєте про цю покупку. Активність не дасть результатів, просто спостерігайте за подіями. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День вимагатиме від Водоліїв підвищеної концентрації та самовіддачі з самого ранку. 21 липня вам доведеться вирішити багато складних питань і просунутися у важливій справі. Важливо налаштовуватися на позитив і результат, оптимістично дивитися на проблеми або затримки, що виникають.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не вірте всьому, що вам кажуть, не дозволяйте маніпулювати собою. Нові знайомства 21 липня будуть цікавими та згодом переростуть у міцну дружбу. Краще відкласти важливі справи, провести день спокійно. Тим, хто збирався змінити свій імідж, зірки радять почекати з експериментами.