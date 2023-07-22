Готуйтеся до змін: ретроградна Венера у 2023 році найбільше вплине на ці три знаки Зодіаку

Це чудовий час для роботи над самооцінкою та самобалансом.

З суботи, 22 липня 2023 року, протягом 40 днів і 40 ночей, Венера буде ретроградною у Леві, що вплине на ваше особисте життя, впевненість у собі та гроші. Ця ретроградність може допомогти вам знайти сміливість змінитися. Будьте відкриті для її уроків і готові внести зміни, щоб жити більш щасливим життям

Астрологи зазначають, що ретроградна Венера 2023 року у Леві найбільше впливає на ці три знаки Зодіаку. Тельцям, Левам та Скорпіонам – приготуватися.

Телець

Ретроградна Венера дуже вплине на Тельців. Цей рух виявить невирішені проблеми у вашому будинку та сім’ї. Це спонукає вас любити, бути чесним та покращити ваше життя. Виявивши терпіння та самовідданість, ви зможете покращити своє сімейне життя та набути балансу та спокою.

Лев

Цей курс підштовхує вас до розв'язання проблем із самооцінкою, які затуманюють ваші судження та перешкоджають вашій здатності взаємодіяти з людьми здоровим та осмисленим чином. Використовуйте цей час, щоб возз’єднатися із собою, здобути впевненість у собі та розвинути здорове уявлення про себе.

Скорпіон

Ретроградна Венера змінить професійні амбіції, професійне становище та суспільний імідж Скорпіонів. У цей час ви можете переглянути свої цілі та створити новий баланс між роботою та особистим життям. Використовуйте ретроградну Венеру, щоб наново відкрити для себе свої захоплення та кар’єрні цілі.

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