Ніхто не вгадає, з чого ці млинці: рецепт ідеальної випічки для ситного сніданку

Найкраща страва для підняття настрою

Млинці – ідеальна страва для будь-якого сніданку. Що може бути смачніше за таку випічку з ароматним чаєм? Та й приготувати їх можна з чого завгодно. Якщо не вірите, перевірте цей рецепт.

Для таких млинців за рецептом "Це Смак" вам не потрібні якісь незвичайні продукти – все є у вашому холодильнику. Пару хвилин часу — і у вас на столі неперевершений сніданок, ситний і в міру солодкий. А якщо не любите сир, можете приготувати начинку із улюблених фруктів або просто полити випічку сиропом.

Як приготувати млинці.

Інгредієнти на 3 порції:

молоко – 250 мл;

яйце – 2 шт.;

гарбуз – 100 г;

пшеничне борошно — 160 г;

вершкове масло – 20 г;

сир – 400 г;

цукрова пудра – 0,5 ст. л;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Очистьте гарбуз і поставте його в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин, потім пюруйте за допомогою блендера. У глибокій посудині змішайте молоко з яйцями, гарбузове пюре, сіль і борошно. У вас має вийти однорідна маса. Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді – у вас має вийти приблизно 10 штук. Для начинки протріть сир через сито і змішайте його із цукровою пудрою. Поступово розподіліть сирну начинку по поверхні млинців і згорніть рулетом. Розріжте рулетики навпіл і покладіть у змащену олією форму для запікання. Зверху на млинці викладіть невеликі шматочки вершкового масла, присипте блюдо цукром на свій смак. Помістіть форму в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Блюдо готове. Подавайте млинці з улюбленим джемом, варенням або молоком, що згущує|згущає |. Смачного!