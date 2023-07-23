Ніхто не вгадає, з чого ці млинці: рецепт ідеальної випічки для ситного сніданку
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Найкраща страва для підняття настрою
Млинці – ідеальна страва для будь-якого сніданку. Що може бути смачніше за таку випічку з ароматним чаєм? Та й приготувати їх можна з чого завгодно. Якщо не вірите, перевірте цей рецепт.
Для таких млинців за рецептом "Це Смак" вам не потрібні якісь незвичайні продукти – все є у вашому холодильнику. Пару хвилин часу — і у вас на столі неперевершений сніданок, ситний і в міру солодкий. А якщо не любите сир, можете приготувати начинку із улюблених фруктів або просто полити випічку сиропом.
Як приготувати млинці.
Інгредієнти на 3 порції:
- молоко – 250 мл;
- яйце – 2 шт.;
- гарбуз – 100 г;
- пшеничне борошно — 160 г;
- вершкове масло – 20 г;
- сир – 400 г;
- цукрова пудра – 0,5 ст. л;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте гарбуз і поставте його в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин, потім пюруйте за допомогою блендера.
- У глибокій посудині змішайте молоко з яйцями, гарбузове пюре, сіль і борошно. У вас має вийти однорідна маса.
- Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді – у вас має вийти приблизно 10 штук.
- Для начинки протріть сир через сито і змішайте його із цукровою пудрою.
- Поступово розподіліть сирну начинку по поверхні млинців і згорніть рулетом. Розріжте рулетики навпіл і покладіть у змащену олією форму для запікання.
- Зверху на млинці викладіть невеликі шматочки вершкового масла, присипте блюдо цукром на свій смак.
- Помістіть форму в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
Блюдо готове. Подавайте млинці з улюбленим джемом, варенням або молоком, що згущує|згущає |. Смачного!