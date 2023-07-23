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Ніхто не вгадає, з чого ці млинці: рецепт ідеальної випічки для ситного сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальні для сніданку гарбузові млинці
Ідеальні для сніданку гарбузові млинці. Фото cesmak.info

Найкраща страва для підняття настрою

Млинці – ідеальна страва для будь-якого сніданку. Що може бути смачніше за таку випічку з ароматним чаєм? Та й приготувати їх можна з чого завгодно. Якщо не вірите, перевірте цей рецепт.

Для таких млинців за рецептом "Це Смак" вам не потрібні якісь незвичайні продукти – все є у вашому холодильнику. Пару хвилин часу — і у вас на столі неперевершений сніданок, ситний і в міру солодкий. А якщо не любите сир, можете приготувати начинку із улюблених фруктів або просто полити випічку сиропом.

Як приготувати млинці.

Інгредієнти на 3 порції:

  • молоко – 250 мл;
  • яйце – 2 шт.;
  • гарбуз – 100 г;
  • пшеничне борошно — 160 г;
  • вершкове масло – 20 г;
  • сир – 400 г;
  • цукрова пудра – 0,5 ст. л;
  • сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте гарбуз і поставте його в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин, потім пюруйте за допомогою блендера.
  2. У глибокій посудині змішайте молоко з яйцями, гарбузове пюре, сіль і борошно. У вас має вийти однорідна маса.
  3. Випікайте тонкі млинці на розігрітій сковороді – у вас має вийти приблизно 10 штук.
  4. Для начинки протріть сир через сито і змішайте його із цукровою пудрою.
  5. Поступово розподіліть сирну начинку по поверхні млинців і згорніть рулетом. Розріжте рулетики навпіл і покладіть у змащену олією форму для запікання.
  6. Зверху на млинці викладіть невеликі шматочки вершкового масла, присипте блюдо цукром на свій смак.
  7. Помістіть форму в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Блюдо готове. Подавайте млинці з улюбленим джемом, варенням або молоком, що згущує|згущає |. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Гарбуз #Млинці #Готуємо вдома