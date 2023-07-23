Хоч у сто років: три знаки Зодіаку, які завжди залишаються молодими душею

Стрілець, Близнюки та Риби вражають своїм життєлюбством у будь-якому віці

Вік для деяких людей – не більше ніж цифра в паспорті. Астрологи виділяють три знаки Зодіаку, які вміють завжди почуватися так, як і в юності.

Завжди залишаються молодими душею люди, народжені під сузір’ями Стрільця, Близнюків та Риб. Так кажуть їхні гороскопи, передає Bustle.

Стрілець

Цей знак йде туди, куди їх несе вітер, тому не дивно, що їхня любов до подорожей світом надає їм юнацький дух. Стрілець — завжди оптиміст, який любить проводити час у русі. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Близнюки

Завжди готові прийти на вечірку, незалежно від дати, часу чи місця. Близнюки мають унікальну здатність адаптуватися, 15 або 50 їм років. Їхнє прагнення до спілкування зберігає молодість їхніх сердець. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Риби

Як правило, більшу частину часу витають у хмарах. Уява дозволяє Рибам вірити в те, що ніколи не пізно прямувати за своїм бажанням. Риби – вічні мрійники. Величезна жага життя, якого прагне цей знак, допомагає йому залишатися молодим душею у будь-які роки. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку постійно обирають роль мученика. Ці люди завжди страждають.