"Залишилося пів року": популярна астролог схибила з датою закінчення війни в Україні

"Точний час" закінчення війни виявився не таким уже й точним

Мабуть, "магія" астрологів і тарологів почала давати збої, адже астроексперти почали масово помилятися у своїх прогнозах. Дуже хотілося б, щоб багато хто з них збувався, проте це не так.

Так сталося і з астрологом Рубіною Цибульською. На своєму YouTube-каналі у липні 2022 року вона зазначала, що до кінця 2022 року українці зможуть відчути себе спокійно, адже активні бойові дії вщухнуть. На календарі липень 2023 року – а росія продовжує бомбардувати мирні міста України.

Також Цибульська тоді прогнозувала, що до осені 2022 року всі окуповані території вдасться повернути під контроль України. Дуже хотілося б, щоб усе було так, але астролог осоромилася.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення військових дій на території України. Минулого року Рос помилився з прогнозом за датою смерті президента росії володимира путіна. Також переможець третього сезону шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Колесніченко прогадав із датою зречення путіна від влади.