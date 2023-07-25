Відомий екстрасенс осоромився з прогнозом про тривалість війни в Україні

Гордєєв поділився хибним прогнозом на майбутнє

Як би хотілося, щоб прогнози астрологів, тарологів та екстрасенсів щодо закінчення війни в Україні збувалися. Однак поки що доводиться лише вкотре підтверджувати той факт, що їхні прогнози не завжди точні.

Наприклад, відомий екстрасенс Макс Гордєєв у липні 2022 року, у своєму прогнозі на майбутнє України та термінах закінчення війни, зазначав, що все закінчиться у вересні. Все тому, що карти показували йому цифру 9. Як ми бачимо, прогноз не здійснився.

Також був варіант, що війна затягнеться ще до жовтня-листопада, і її загальна тривалість буде 9 місяців. Але й цей прогноз виявився хибним.

Сподіваємося, що про те, що Україна знову стане незалежною, сильною і поверне собі всі території, карти Гордєєву таки не збрехали.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення військових дій на території України. Минулого року Рос помилився з прогнозом за датою смерті президента росії володимира путіна. Також переможець третього сезону шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Колесніченко прогадав із датою зречення путіна від влади.