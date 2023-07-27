Минув цілий рік: відома астролог значно "прорахувалася" з датою програшу рф у війні з Україною

Прогнозована історія закінчення Кримської війни не повторилася

Їх, якби всі прогнози астрологів і тарологів щодо війни в Україні збувалися, переживати взагалі не варто, адже все вже давно б закінчилося. Ось тільки позитивні прогнози, як про швидку смерть президента Росії, залишаються лише прогнозами.

Так трапилося і з прогнозом відомої астролога Ольги Медвецької. Вона зазначала, що в серпні 2022 року планети будуть побудовані так само як у травні 1855 року під час розв’язки Кримської війни. А це означає, що історія повториться і до цього періоду росія вже програє.

На жаль, зовсім скоро вже серпень 2023 року, а прогноз так і не справдився. Щобільше, до розв’язки ще далеко, адже нічого цього не віщує.

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.