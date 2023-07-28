Три знаки Зодіаку, на яких особливо вплине "осетрова" повня у серпні

Серпневий повний Місяць переверне життя деяких знаків Зодіаку

У вівторок, 1 серпня 2023 року, о 20:33 за київським часом відбудеться повня, яку називають осетровою. Ця подія, переконані астрологи, впливає на всіх зодіакальних представників.

Гороскоп на серпневу повню говорить про те, що Місяць принесе зміни в життя трьох знаків Зодіаку – Тельця, Лева та Водолія. Про це пише Bustle.

Телець

Повний місяць допоможе вам опинитися в так званому стані потоку і проявити себе з кращого боку. Проте астрологи закликають уникати вигоряння та радять спиратися на свої сили. Ви відчуєте потребу показати світові свої таланти, проте якщо ваші рішення будуть засновані виключно на егоїзмі, нічого хорошого це не дасть. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

Ваш емоційний стан у цей місяць буде нестійким. З’явиться шанс поглянути на свої стосунки та ухвалити з цього приводу важливі рішення. Ситуація в особистому житті може загостритися. Астрологи рекомендують звернути увагу на тих, хто по-справжньому цінує вас. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Водолій

Серпнева повня допоможе вам пізнати себе і зрозуміти свої глибинні бажання. Останній місяць літа стане періодом трансформації. Доведеться бути більш чесним та вразливим. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку будуть неймовірно щасливими у серпні. Ці люди буквально стрибатимуть від радості.