Гороскоп на 29 липня: сприятливий день для відпочинку, знайомств і спілкування

29 липня чекайте на приємні події та несподівані зустрічі з давніми знайомими

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу 29 липня. Дізнайтеся, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять робити астрологи у вихідний, щоб удача не залишила вас.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ваш партнер підтримає будь-яку ініціативу на любовному фронті, сфокусуйтеся на романтиці й будьте відкриті до спілкування. Ви можете супроводжувати когось у захопливій подорожі. Запрошення на вечірку або прийом дасть змогу познайомитися з кимось особливим.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша увага до деталей та готовність працювати додатково будуть щедро винагороджені на професійному фронті. Міцне фінансове становище дозволить стати власником предмету розкоші. Зміна способу життя може виявитися незручною, але корисною для здоров’я. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви отримаєте величезну насолоду від прогулянки з друзями. Залишайтеся у формі та енергійні. Ви досягнете успіху в досягненні своєї мети, примноживши багатство. Цей час допоможе утвердити свій авторитет на роботі та зрушити справу з мертвої точки. Далека подорож виявиться захопливою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороше джерело заробітку може бути знайдено тими, хто шукає фінансову безпеку. Для тих, хто збирається у відпустку, передбачено веселе проведення часу. У суспільному житті сьогодні ви можете бути залучені до чогось цікавого. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви можете взяти на себе ініціативу щодо покращення своєї фізичної форми. У професійному плані це буде цілком задовільний день. Сім’я пишатиметься вашими досягненнями. Хтось, кому ви допомогли у минулому, швидше за все, відповість взаємністю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Успішно завершений проект підніме вас на престижну позицію. На вашому шляху з’явиться чудова можливість заробітку. Очікується групова подорож, що зробить її цікавою. Проведення часу з людьми, з якими у вас склалися добрі стосунки, обіцяє безліч задоволення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Додаткова кваліфікація допоможе вам бути за крок попереду конкурентів на професійному фронті. Ваші прибутки збільшаться. Цікавий попутник зробить довгу подорож приємною. Відмінні комунікативні навички допоможуть вам зберегти кохання та гармонію в будинку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У фінансовому відношенні ви виявитеся дуже забезпеченим завдяки своїм попереднім інвестиціям. Швидше за все, ви відчуєте себе набагато краще й енергійніше. Ваша робота говоритиме сама за себе. Сімейне возз’єднання подарує відчуття безтурботності.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваша мета залишити своїх конкурентів за професійним фронтом, швидше за все, буде реалізована. Тиск на вас у соціальних ситуаціях може здатися тривожним, але ви зможете з цим впоратися. Поділіться своїми переживаннями з партнером, так ви впораєтеся з будь-яким питанням.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У роботі все залишається гаразд, оскільки ви ефективно виконуєте своє завдання. Ви можете ухвалити рішення заощадити гроші для оплати непогашеної суми. Офіційна подорож може бути відкладена. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не виключені поїздки за місто у компанії друзів. Конкурентна ситуація може вас нервувати та завадити вам проявити себе на професійному чи академічному фронті. Придбання чогось нового для дому цілком можливе.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Друг чи колега допоможе вам фінансово, коли ви найбільше потребуєте цього. Ваш позитивний настрій приносить гарну атмосферу до будинку. Деякі з вас чекають на поїздки за кордон у зв’язку з призначенням.