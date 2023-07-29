Хто здасть путіна трибуналу в Гаазі: прогноз мольфара

Кривавого диктатора може підставити близька людина

Президент росії володимир путін приєднався до клубу "безславних диктаторів" 17 березня 2023 року, отримавши мітку від Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Відомий український екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв розповів, чи справді диктатор сяде за ґрати найближчим часом.

Астроексперт заявив в ефірі програми "Ранок у великому місті" каналу ICTV, що щодо президента рф буде зрада, що можна порівняти з "ножем у спину", і до того ж це станеться від когось з його найближчого оточення.

Втім, Гордєєв не виключає, що суд над кривавим диктатором, на який так довго чекає весь світ, можливо ніколи і не відбудеться.

"Дуже малоймовірно, що лідер країни-агресора опиниться в Гаазі після затримання. Його бояться, і це все фарс", — сказав український мольфар.

Раніше астроексперт заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії.