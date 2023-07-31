Гороскоп на 1 серпня: чудовий час для зміни обстановки, покупок, позбавлення від токсичних людей

Цього вівторка може допомогти нестандартне почуття гумору

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будьте обережні та уникайте ризикованих та авантюрних ситуацій. Не починайте нових справ, оскільки вони можуть принести більше турбот, ніж користі. Це час для спокійної роботи та турбот про домашній добробут. Уникайте контактів із токсичними людьми, навіть якщо вони знайомі чи родичі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Можливі зіткнення інтересів і ви можете зіткнутися з нерозумінням від коханих людей. Якщо ви натрапили на критику, закиди чи образи, не реагуйте сильно емоційно. Пам’ятайте, що одне необережне слово може серйозно зіпсувати стосунки. Тельці — найраціональніші серед знаків Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Можливо, вас зацікавлять представники протилежної статі, а також далекі родичі та старі друзі. Це слушний час для нових починань, так що проявляйте ініціативу і вірте в себе, навіть якщо хтось критикує ваші дії.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для покупок, але не рекомендується брати кредити. Астрологічні аспекти сприятливі на розв'язання юридичних питань. На роботі можливі перевірки, тому краще дотримуватись правил і норм. В особистому житті все буде спокійно та гармонійно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будьте уважні у справах та спілкуванні з оточуючими. На робочому місці та вдома слід бути чуйними та уважними, тому що ваша доброта не залишиться непоміченою. У майбутньому люди віддячать вам тим самим. Приділіть вечір домашнім справам та прибиранню.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам надасться можливість скористатися сильною інтуїцією. Слід частіше прислухатися до внутрішнього голосу, щоб уникнути перешкод та проблем. Це хороший день для нових починань та важливих рішень, але не варто поспішати з висновками.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День ідеально підходить для зміни обстановки, ділових та особистих поїздок, що допоможе підняти настрій. Також цього вівторка корисними будуть фізичні вправи та прогулянки на свіжому повітрі. Наприкінці дня рекомендується зайнятися домашніми справами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Любовна сфера стане ключовою цього дня. Самотнім людям вашого знаку вдасться знайти другу половинку. Усім, хто вже у стосунках, пощастить перевести їх на новий рівень. При спілкуванні з оточуючими варто уникати агресії.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила знаходяться у сприятливому положенні. Вони допоможуть покращити вашу пам’ять, що дозволить успішно займатися навчанням та готуватися до іспитів. Астрологи рекомендують довіряти своєму внутрішньому голосу, адже він ніколи не обдурить вас. Стрільців накриє кохання з головою влітку 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам може допомогти нестандартне почуття гумору, щоб легше справлятися з труднощами та неприємностями. День пройде в романтичній атмосфері, але все ж таки будьте обережні, бо можливі непередбачені ситуації. Обставини можуть підвести вас, і хитрість може обернутися проти вас.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Прагніть адекватно сприймати критику та не відповідати негативом на негатив. Важливо знаходити компроміси з людьми та не насаджувати свою точку зору. Вечір ідеально підходить для зміни обстановки та ділових поїздок. Водолію дуже пощастить у серпні 2023 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не порушуйте правила поведінки та етикету. Астрологи також радять бути пунктуальними та відповідальними у виконанні своїх обов’язків. Перша половина дня добре підходить для здобуття нових знань, а ближче до вечора можна зайнятися плануванням справ.