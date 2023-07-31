Серпнева повня виконає любовні бажання трьох знаків Зодіаку

Повний Місяць вплине на особисте життя трійки зодіакальних представників

У вівторок, 1 серпня 2023 року о 20:33 за київським часом відбудеться повний місяць. В астрології ця подія вважається енергетично потужною та такою, що впливає на всіх зодіакальних представників.

За словами астрологів, серпнева повня особливо вплине на три знаки Зодіаку – Тельця, Лева та Стрільця. Зірки обіцяють людям, народженим під цими сузір’ями, виконання любовних бажань.

Телець

Ваші любовні стосунки будуть складатися якнайкраще, передає Yourtango. У серпні ви подорожуватимете і переживатимете масу пригод з людиною, яку любите. Ніхто з вашої пари не є ідеальним, проте ви зрозумієте, що створені один для одного. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

Тяжкі часи позаду, настав час насолоджуватися життям! Ви з вашим коханим(ою) пройшли багато і тепер отримуєте заслужену нагороду. В особистому житті настане ідилія та взаєморозуміння, ваш партнер підтримає будь-яку вашу шалену ідею. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Кохання вийде на перший план у вашому житті. Людина, якою зайняте ваше серце, покохає вас у відповідь і прийме вашу справжню сутність. З головою поринайте в романтику і бережіть того, хто поруч. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повний місяць 1 серпня 2023 року обіцяє удачу деяким знакам Зодіаку. Ці щасливчики можуть розраховувати на прихильність удачі.