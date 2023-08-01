Зміни і вдома, і на роботі: серпнева повня перетворить життя чотирьох знаків Зодіаку

Зодіакальним представникам варто готуватися до кардинальних змін як у відносинах, так і в кар’єрі

У вівторок 1 серпня 2023 року о 20:33 за Києвом відбудеться повня, яка є супермісяцем і ще носить назву осетрової. Астрологи говорять про її особливий вплив на чотири знаки Зодіаку.

Гороскоп на серпневий повний місяць показує, що серйозні зміни в житті чекають на Тельця, Лева, Скорпіона і Водолія. Важливі події відбудуться й у стосунках, й у кар’єрі, повідомляє Stylecaster.

Телець

Ви багато працювали заради своїх кар’єрних цілей. Проте варто пам’ятати, що перемога у грі – не найважливіше, особливо коли через ваш трудоголізм виникають проблеми в сім’ї. Астрологи радять зосередитися на особистих стосунках та розібратися із сімейними питаннями. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

Повний місяць 1 серпня привертає вашу увагу до ваших стосунків. Можуть загостритися конфлікти з партнерами та ворогами. В особистому житті настають зміни. Якщо ваш союз слабкий і ненадійний, то повня може остаточно його зруйнувати. Однак готовність партнерів брати відповідальність і йти на компроміс допоможе вийти на новий рівень відносин. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

Серпнева повня висуває на перший план кар’єру та репутацію. Можливо, ви переосмислюєте свої професійні цілі. Розгорнути корабель, коли він відхилився від курсу, ніколи не буває легко, але вам вистачить сил рухатися далі в правильному напрямку. Є всі шанси досягти успіху в кар’єрі. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Водолій

Осетрова повня присвячена вам, адже відбувається у вашому знаку Зодіаку. Місяць спонукає вас глибоко заглянути у ваш внутрішній світ. Настав час зробити роботу над помилками та зрозуміти, як ви змінилися. Приготуйтеся до кульмінаційного моменту у своєму житті, тому що повня — це завжди момент змін і завершення. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку повний місяць 1 серпня 2023 року принесе казкове везіння. Ці люди можуть чекати на приємні сюрпризи вже незабаром.