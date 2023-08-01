"Осетрова" повня обіцяє важкий тиждень трьом знакам Зодіаку

Період повного Місяця буде непростим для деяких зодіакальних представників

У вівторок о 20:33 за Києвом 1 серпня 2023 року відбудеться так звана осетрова повня. Деяким знакам Зодіаку вона принесе труднощі протягом тижня з 31 липня по 6 серпня.

За словами астрологів, не пощастить у серпневу повню таким зодіакальним представникам, як Овну, Раку й Терезам. На це вказують їхні тижневі гороскопи, пише YourTango.

Овен

Найближчим часом ви зіткнетеся із занепадом сил, проте ваша віра в себе допоможе подолати складні моменти. На шляху до ваших цілей виникатимуть камені спотикання, які змусять вас сумніватися у своїх намірах. Буде багато перевтоми, краще робити менше, але без зайвих стресів. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Рак

На вулиці літо, період канікул та відпусток, проте ви ніяк не можете розслабитися і дати собі відпочити. Думки про те, що потрібно працювати, не відпускають вас, навіть коли є момент для релаксу. Хоча й завдань у вас буде чимало. Це буде непростий тиждень, запасіться терпінням. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Терези

Ваші плани на цьому тижні можуть бути зірвані, що дуже зіпсує вам настрій. Поки інші будуть досягати успіху, ви будете сердитися, що ніяк не знайдете свій шлях. Доведеться змиритися, що у своєму невдоволенні ви винні самі, тому що піддалися лінощі та капризам. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повня 1 серпня 2023 року виконає любовні бажання деяких знаків Зодіаку. А ще ми писали, кому найбільше пощастить в "осетровий" повний Місяць.