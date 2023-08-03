Стосунки тріщать по швах: яким знакам Зодіаку зірки обіцяють розставання наприкінці серпня

У четвірки зодіакальних представників можуть виникнути труднощі в особистому житті

У серпні деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють виконання любовних бажань. А в інших представників зодіакального кола перспективи не такі райдужні.

Любовний гороскоп на серпень-2023 говорить про те, що розлучення може відбутися у житті чотирьох знаків Зодіаку. На це вказують гороскопи Близнюків, Діви, Козерога та Риб, передає Yourtango.

Близнюки

Невдоволення у ваших стосунках зростатиме. У серпні буде зроблено останню спробу розпалити полум’я почуттів. Однак, якщо ваш союз не приносить щастя, варто зробити крок до нового, особливо якщо у вашого партнера виникли подібні думки.

Діва

Ваші стосунки вже давно балансують на межі, й ви починаєте розуміти, що так більше не може тривати. У серпні у вас може виникнути бажання попрощатися з партнером. Однак це найкращий вихід для тих, чиє серце більше не любить. Розлучення – це сумно, але іноді необхідно.

Козеріг

До кінця місяця ви задумаєтеся, чому перебуваєте у тих відносинах, які у вас є. Ви пережили багато чудових моментів зі своєю половинкою, але, швидше за все, зрозумієте, що нічого вічного немає. Ваш партнер може ще чіплятися за минуле, та ви з тяжким серцем припините любовний зв’язок заради свого майбутнього.

Риби

Процес розставання може затягнутися. Вам зовсім не захочеться розбивати серце іншої людини, однак і брехати про почуття — не ваш стиль. Ви можете залишитися в серпні з розбитим серцем, але розумітимете, що нічого не роблячи завдасте собі більшого болю.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку зірки подарують чудові кар’єрні можливості цього місяця. У цих людей є шанс розбагатіти у серпні.