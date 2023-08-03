Принесуть вам успіх у житті: найщасливіші числа для кожного знаку Зодіаку

Кожен знак Зодіаку пов’язаний з певними характеристиками та здібностями

У кожного з нас є щаслива кількість, яка приносить нам удачу в житті. Це може бути номер вашого будинку або квартири, або навіть просто якісь випадкові цифри, які переслідують вас із незапам’ятних часів.

Астрологи говорять, що ваш знак Зодіаку може дати вам деяке уявлення про ваші щасливі числа. Читайте далі, щоб дізнатися, які числа є для вас щасливими. Зазначимо, що їх може бути кілька, і вони можуть повторюватись у деяких знаків Зодіаку.

Щасливі числа вашого знаку Зодіаку

Овен — 6, 18, 41, 77 та 83.

Телець — 5, 35, 50, 57 і 82.

Близнюки — 1, 10, 18, 35 та 86.

Рак — 1, 7, 21, 26 і 58.

Лев — 6, 24, 39, 59 та 83.

Діва — 16, 29, 79, 80 та 90.

Терези — 7, 20, 55, 77 і 86.

Скорпіон — 27, 29, 45, 53 і 89.

Стрілець — 6, 16, 23, 60 та 81.

Козеріг — 3, 21, 66, 83 і 84.

Водолій — 17, 40, 46, 61 і 76.

Риби — 8, 10, 27, 56 і 69.

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