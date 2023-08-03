Гороскоп на 4 серпня: на когось чекають цікаві зустрічі, а на когось незапланований дохід

День вдалий та плідний, коли вдасться успішно розв'язати важливі питання

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

На вас чекають цікаві зустрічі та несподіванки, тому проведіть день активно, не сидіть вдома. У будь-якій ситуації намагайтеся думати позитивно, жартуйте, робіть компліменти. Більше часу приділіть насущним справам, тому, що давно чекає на своє рішення. Нові проєкти поки що відкладете.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Фінансові питання мають стати прерогативою для Тельців. Насамперед займайтеся тим, що може принести вам зиск. Рішення 4 серпня слід приймати швидко, інтуїтивно. Якщо їх відкласти, шанс буде втрачено. Зустрічі та спілкування з друзями піднімуть вам настрій. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий та плідний день. Потрібно бути в тонусі, щоб швидко реагувати на можливості, що відкрилися, і використовувати їх. Також Близнюків чекають приємні сюрпризи та несподіванки. Можливо, вам доведеться міняти плани і приділяти час зовсім не тим справам, на які ви розраховували.

Рак (22 червня — 22 липня)

Виявивши високу працездатність та завзятість, Раки зможуть заробити непогані гроші. Також це позитивно позначиться на їхній репутації. Вдалим буде рішення зайнятися новим чи суміжним проектом. Прийде розраховувати тільки на свої сили: допомога навколишніх вас не задовольнить. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки радять провести розслаблений та спокійний день. Перенесіть усі серйозні та відповідальні рішення на інший час та дозвольте собі зайнятися особистими питаннями. Можна провести прибирання будинку або відвідати якийсь цікавий захід. Головне робити те, що справді приносить вам радість.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Допомога навколишніх тільки заважатиме, тому готуйтеся розв'язувати важливі питання самостійно. Діви отримають добрі звістки, які додадуть їм сил. Щоб трохи зняти напругу, що накопичилася, можна помріяти і подумати про радісні моменти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Розмови з колегами на абстрактні теми будуть корисні: так Терези зміцнять стосунки та піднімуть собі настрій. День вдалий у багатьох сферах життя. Навіть у складній ситуації ви можете знайти вигоду для себе та повернути справу на свою користь. Тому не бійтеся починати щось нове чи важке.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

4 серпня потрібний день, щоб зайнятися своїми фінансами або пошуком додаткового доходу. Подумайте, як змінити бюджет і знайти способи заощадити. У розмовах із близькими корисно відверто говорити про свої почуття чи переживання: вони вас зрозуміють і підтримають.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можливо, вам складно спілкуватися з начальством, але якщо ви націлені на позитивний результат, то вдасться знайти вигідне для всіх рішення. Не пропустіть вдалий шанс, який підкине вам доля, звертайте увагу на те, що відбувається навколо, погоджуйтесь на цікаві пропозиції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Роботі заважатиме ваша неуважність і неможливість сконцентруватися. Мрійливий настрій буде властивий Козерогам протягом усього дня. Спілкування теж дається нелегко: намагайтеся обмежити контакти і більше проводити на самоті, щоб не наговорити зайвого. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Займіться дрібними щоденними справами, які нагромадилися у вас на столі. Пліднішою буде робота в команді, тому не соромтеся просити колег про допомогу. Спілкування з ними може надати вам цікаві ідеї для майбутніх проєктів. Увечері займіться спортом, фізичною роботою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Чітке планування на день допоможе встигнути зробити багато і не згаяти час. Можливо ви будете занадто вразливі і чутливі, тому обережно вибирайте собі компанію, уникайте агресивних або негативно налаштованих людей. Нові зустрічі можуть бути цікавими.