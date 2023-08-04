Фортуна завжди буде поруч: названо три знаки Зодіаку – щасливчики серпня

Найближчим часом варто чекати приємних сюрпризів Тельцям, Близнюкам і Левам

Деяким знакам Зодіаку зірки у серпні 2023 року обіцяють розставання, іншим представникам зодіакального кола пощастило більше. Фортуна залишатиметься поряд із ними протягом усього місяця.

Гороскоп на серпень-2023 називає три щасливчики – знаки Зодіаку. В тому числі виявилися Телець, Близнюки і Лев, передає Yourtango.

Телець

Цього місяця вдасться закрити непотрібні розділи у вашому житті. Астрологи радять дослухатися до інтуїції. Вдасться позбутися всього зайвого, це принесе душевний спокій. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Близнюки

Серпень змусить вас вийти із зони комфорту. Сміливо приймайте виклики долі та користуйтеся можливостями. Не відмовляйтеся від зміни іміджу, це піде на користь репутації. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Лев

Ви будете неймовірно енергійні цього місяця. Ваша впевненість зміцниться. Можливе повернення колишнього партнера, хоч ви зрозумієте, що це не те, що вам потрібно. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку серпень принесе проблеми та труднощі. Варто готуватися до непростого періоду життя.