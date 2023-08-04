Гороскоп на 5 серпня: пощастить тим, хто шукає другу половинку та нову роботу

Цієї суботи навіть дрібні сварки можуть призвести до непоправних наслідків

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня краще уникати публічних конфліктів та скандалів. Не варто ділитися особистими проблемами з широкою аудиторією, оскільки це може завдати негативних наслідків для стосунків. Краще зберігати спокій і бути гнучкими у спілкуванні з оточуючими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота — чудовий день для фінансових операцій, покупок, інвестицій та нових проєктів. Люди тягнуться до життєрадісних та добрих особистостей. Важливо йти на компроміси та бути готовими до співпраці. Не поводьтеся агресивно. Тельці — найраціональніші серед знаків Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Присвятіть цей день домашнім справам, прибиранню та організації справ. Не варто сильно віддалятися з міста, і будьте особливо обережні за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Будьте обережні у спілкуванні з людьми, яким ви не довіряєте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це чудовий час для пошуку другої половинки. Проявіть ініціативу і довіртеся своєму шостому чуттю. Також день сприятливий для великих покупок та прийому гостей. Не забувайте виконувати обіцянки перед своїми близькими та друзями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не бійтеся змін, тому що вони принесуть щось приємне та позитивне. На вас чекають позитивні емоції завдяки новим знайомствам та приємному спілкуванню з іншими людьми. Не варто боятися відвертих розмов про свої почуття, проблеми та плани на майбутнє.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Важливо прийняти невизначеність. Не треба квапити події, прагнути справити враження чи заробити довіру. Під впливом раптової самовпевненості можна зробити необдумані вчинки, що може призвести до незручних ситуацій. Спочатку краще потренуватися та перевірити свої здібності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливо, у вас виникнуть негативні думки, тривога чи апатія. Це лише результат несприятливої астральної енергії, тому варто довіряти фактам і реальності, а не своїм емоціям. Залишайтеся активними у всіх аспектах життя і не лінуйтеся.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся приділити більше часу спілкуванню. Не прагніть усамітнення, краще бути поруч із людьми. Зверніть увагу на поради оточуючих, адже великі успіхи чекають тих, хто працює в команді. Також краще не кидати важливих справ.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У роботі зберігайте наполегливість, оскільки у цей день є чудові можливості для укладання вигідних угод та прогресу проєктів. Також можна розглянути можливості відкриття нового бізнесу або пошуки додаткових джерел доходу. Стрільців накриє кохання з головою влітку 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Коли спілкуєтеся з людьми, особливо у діловому середовищі, проявляйте тактовність. Разом з тим, будьте обережні з проявом розважливості, щоб уникнути можливих негативних наслідків. Не варто шукати виправдання, якщо немає можливості виконати те, що обіцяно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Необхідно уникати конфліктів та звинувачень у стосунках із близькими. Навіть незначні розбіжності можуть мати серйозні наслідки. Відмінний день для виправлення минулих помилок та пошуку нових захоплень. Варто звернути увагу на корисні покупки та розваги. Водолію дуже пощастить у серпні 2023 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся бути активними. Ваші зусилля не залишаться без відповіді. Не бійтеся будувати плани на майбутнє, попри те, що цієї суботи можуть виникнути нові труднощі. Ви маєте сильний дух, і ви зможете впоратися з будь-якими завданнями.