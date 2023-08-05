Гороскоп на 6 серпня: не варто брати на себе зайву відповідальність, краще піти на шопінг

Намагайтеся не забувати про дані своїм близьким та друзям обіцянки

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будьте обережні у спілкуванні та у ділових стосунках з підозрілими людьми, оскільки зрада та обман з боку оточуючих у цей день можливі. Уникайте агресії, щоб не зіткнутися з ударом у відповідь. Навіть із близькими людьми краще не спілкуватися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Пам’ятайте свої обіцянки перед близькими та друзями, і не шукайте відмовок, якщо не можете виконати обіцяне. Не відкладайте важливі справи на потім, бережіться лінощів і прокрастинації. Прагніть знаходити всілякі позитивні моменти у всіх подіях цього дня. Тельці — найраціональніші серед знаків Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Уникайте конфліктів із родичами та не висувайте їм претензій, навіть дрібні розбіжності можуть мати серйозні наслідки. Використовуйте цей день для виправлення минулих помилок та пошуку нових захоплень. Покупки та розваги будуть корисні.

Рак (22 червня — 22 липня)

При виникненні прагнення самостійності не ігноруйте поради авторитетних і мудрих людей. Вранці рекомендується зайнятися актуальними проблемами. Не варто брати на себе надмірну відповідальність, особливо за інших людей. Ваші зусилля не будуть оцінені, і замість подяки ви відчуєте лише втому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Є шанс несподівано досягти успіху у важкій справі. В останній момент вам допоможе вдалий випадок чи впливова людина. Можливо, ви зможете вдало уникнути проблем та пасток, і використовувати ризики, стрес та чужий негатив на свою користь.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це чудовий час для духовних практик, таких як молитви та медитації. Якщо вам доведеться багато працювати, намагайтеся шукати час для відпочинку. Будьте обережні на дорогах, щоб уникнути штрафів за перевищення швидкості, та завжди звертайте увагу, коли переходите вулицю.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зараз настає час, коли ви можете побачити результати своїх попередніх зусиль. Вам не варто турбуватися про що-небудь, що могло б перешкодити вам досягти ваших цілей, за винятком можливих лінощів і апатії. Наприкінці дня чекайте на приємні сюрпризи від вашої другої половинки або родичів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це чудовий день для фізичної активності. Тим, хто вирушає в далеку поїздку або перебуватиме в русі, удача буде прихильна. Ви можете займатися роботою на городі, гуляти, відвідувати басейн або спортзал. Але пам’ятайте, що важливо берегти своє здоров’я та не проявляти до нього байдужості.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Слід звернути увагу на дрібні деталі та бути більш уважними. Це особливо важливо у відношенні до фінансів та поведінки на роботі. Нічні світила можуть забрати у вас деяку енергію, тому не варто дивуватися легкому нездужанню у вечірній час. Стрільців накриє кохання з головою влітку 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У спілкуванні з людьми цінно проявляти тактовність. У роботі та бізнесі невелика хитрість і розважливість можуть бути корисними, але не варто перегинати палку. Обдурену вами людину може обдурити хтось інший у майбутньому. Не ставайте суддею у чужих конфліктах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи рекомендують не ворогувати з оточуючими. У такі дні, як цей, будь-які суперечки можуть перетворитися на серйозні конфлікти чи тривалі війни. Це може позначитися не лише на вашому настрої, а й на фінансах та здоров’ї. Водолію дуже пощастить у серпні 2023 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Найкраще, що можна зробити цієї неділі, — зайняти оборонну позицію. Не поспішайте, не ризикуйте та не падайте духом. Дійте за планом і розв'язуйте проблеми в міру їхнього виникнення. Є ризик стати жертвою злодія чи шахрая.