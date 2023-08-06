Народжені не для роботи: названо три найледачіші знаки Зодіаку

Терези, Рак і Стрілець не люблять трудитися зайвий раз

На думку астрологів, знак Зодіаку може розповісти про людину багато чого та вказати на деякі особливості характеру. Є всього три знаки Зодіаку – найледачіших.

За словами астрологів, люди, народжені під знаками Терезів, Раку та Стрільця, найледачіші за гороскопом. Про це пише Bustle.

Терези

Терезами керує планета краси, грошей і кохання Венера.Саме тому цей знак Зодіаку впевнений, що не призначений для роботи на цій Землі. Найчастіше Терези вибирають легкі завдання, які приносять їм задоволення. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Рак

Домосід Рак досить лінивий. Цей знак Зодіаку схильний до надмірних роздумів і швидко почувається пригніченим, що робить їх повільними. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Вільний характер і любов до авантюр Стрільця не заважає їхнім лінощам. Цей знак Зодіаку боїться зобов’язань, не є фанатом дисципліни і не вважається працелюбним і цілеспрямованим. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку найраціональніші. Цих людей астрологи вважають стратегами.