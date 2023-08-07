Цим трьом знакам Зодіаку гроші впадуть прямо на голову

Названо щасливчиків тижня, що наступив

Серпень приготував представникам гороскопа несподівані, але приємні подарунки. Деякі знаки Зодіаку отримають "чарівний пендель", тоді як інші зможуть попрощатися із бідністю.

Астрологи розповіли, що в період з 7 по 13 серпня люди, народжені під сузір’ями Тельця, Терезів та Козерога, зможуть зірвати великий куш. Декому доведеться докласти зусиль, а іншим гроші буквально зваляться з неба, пише unian.

Телець

Тельці можуть очікувати на вигідний тиждень. У них настає період, який буде сприятливим для впровадження нових ідей та планування майбутніх справ. Астрологи рекомендують враховувати минулий досвід під час встановлення пріоритетів, щоб уникнути повторення колишніх помилок. Гороскоп для Тельця на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Терези

Терези можуть отримати премію та додаткові виплати. Представникам цього знака слід очікувати підвищення рівня енергії та покращення емоційного стану. Це допоможе їм впевнено рухатися до своїх цілей та успішно виконувати поставлені завдання. Гороскоп для Терезів на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Козеріг

Козероги досягатимуть високої продуктивності при вирішенні творчих та інтелектуальних завдань. Вони зможуть збільшити свої прибутки, залучаючи нові джерела. Єдина вимога для цього — подолати лінощі. Їх успіх залежить від гарного настрою та завзятої праці. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку щаститиме в ретроградну Венеру. Нагадаємо, що планета рухатиметься у цьому стані до 4 вересня 2023 року.