Гороскоп на 8 серпня: не відмовляйтеся від підтримки близьких та почніть заводити нові знайомства

Гарний час для пошуку кохання та монотонної роботи

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не слід довіряти випадковостям. Важливо брати ініціативу до своїх рук у всіх аспектах життя. На роботі надайте більше уваги терміновим завданням, а у стосунках прагніть швидко та мирно розв'язувати всі проблеми. Самотнім людям буде корисно завести нові знайомства.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Успіх і гармонія будуть супроводжувати вас протягом усього дня, якщо ви приділите особливу увагу порядку. Це означає, що насамперед важливо впорядкувати свої думки, знайти слушний час для роздумів над планами та аналізу минулих помилок між справами та роботою. Тельці — головні щасливчики серпня 2023 року.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вплив нічних світил сильно вплине на ваш внутрішній стан. Зараз настав сприятливий час для занять духовною практикою, молитов та відвертих розмов з собою та іншими. Крім того, планетарні впливи допоможуть уникнути невдач і запобігти виникненню катастроф.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для занять доброустроєм вдома та турботою про особистий комфорт. Здійснення легкого косметичного прибирання принесе більше користі: займе менше часу, ніж зазвичай, але якісно виконана робота обіцяє підняти енергетику та відновити втрачену гармонію.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Варто зайнятися розвитком свого духовної сторони, це буде корисно. Рутина може стати на заваді цьому процесі, тому астрологи рекомендують не приділяти їй занадто багато уваги. Натомість краще звернутися до духовних наук та практик, які допоможуть вам впоратися з повсякденними проблемами. Левам скоро пощастить у коханні.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дуже важливий день, тому що ви, можливо, зіткнетеся з цікавою людиною, яка змінить ваше життя. Якщо виникнуть труднощі, залишайтеся спокійними та незворушними. Намагайтеся вирішувати конфлікти за допомогою дипломатії, доброти і готовності йти на компроміси. Дівам доведеться боротися з минулим.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нині настав сприятливий час для соціальних контактів. Астрологи рекомендують приділяти більше уваги спілкуванню з іншими, встановлювати нові контакти. У стосунках настав час проявити ініціативу. Можливо, необхідно розпочати важливу, але обережну розмову про проблеми, які вас хвилюють.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила мають позитивний на вас вплив, створюючи ідеальний час для складання планів на майбутнє. Це сприятливо позначиться на вашій продуктивності. Ваші близькі, оточуючі намагатимуться підтримати вас емоційно – не відмовтеся від їхньої підтримки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сварки можуть виникати як удома, так і на роботі. Не наполягайте на своїй точці зору до останнього, краще проявіть м’якість, і тоді люди будуть до вас тягнутись. Уникайте надмірностей: не переїдайте, не проводьте весь день у постійному відпочинку чи роботі. Все добре в помірності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня важливо проявити більше рішучості та наполегливості у стосунках. Однак коли справа стосується роботи, краще залишатися пасивними спостерігачами. Занадто старанні зусилля можуть призвести до провалу і завдати шкоди вашій репутації на роботі та бізнесі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На зустрічах під час розмов буде порушено тему грошей: можливо, ви знайдете перспективи фінансової вигоди, новий бізнес-інтерес чи перспективний стартап. Однак найбільш гармонійні події відбудуться в особистому житті — не прогавте шансу на близькість та зміцнення почуттів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи рекомендують звертати увагу на дрібниці. На цей день важливо врахувати всі аспекти. Спрямовуйте свою енергію в позитивне русло, уникайте пошуку конфліктів і навіть не стикайтеся з тими, хто, на вашу думку, заслуговує на це.