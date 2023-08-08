Гороскоп на 9 серпня: день віщує багато зустрічей, спілкування та розмов

Чекайте 9 серпня дзвінків від старих знайомих та рутини на роботі

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на середу 9 серпня. Читайте, які сюрпризи приготували зірки 12 представникам зодіакального кола та як залучити удачу цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

На роботі доведеться закривати поточні завдання. Доведеться спілкуватися цілий день як із начальством, так і з колегами. Зате ввечері вам надійде дзвінок від близької людини, з якою ви будете раді поспілкуватися. Виявіть терпіння у першій половині дня, вечір подарує розслаблення. До речі, життя Овнів у серпні зміниться на краще.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У ділових питаннях може виникнути плутанина. Можливо, потрібно буде проявити дипломатію і піти на компроміс, щоб вирішити проблему. У другій половині дня варто приділити час самому собі та знайти можливість побути наодинці – це допоможе заповнити баланс сил.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ви проведете низку важливих зустрічей. Результати переговорів потішать вас у майбутньому. Тримайтеся впевнено та звертайте увагу на всі дрібниці. Увечері вдасться викроїти пару годин на проведення часу з сім’єю. День завершиться на приємній ноті.

Рак (22 червня — 22 липня)

Середа буде присвячена вирішенню фінансових завдань. Не виключено, що ви будете шукати способи залучення інвестицій або хтось із друзів звернуться за грошовою допомогою до вас. Думайте ясно, коли справа стосується матеріального. До речі, у серпні зірки обіцяють Ракам багатство.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На зв’язок вийде хтось із старих знайомих. Ви будете здивовані почутим проханням від цієї людини. Довіряйте своєму серцю, озвучуючи відповідь. З другої половини дня може відчутися втома, постарайтеся знайти час для відновлення сил, адже попереду ще багато роботи.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Будній день зненацька подарує можливість для відпочинку. Ви зробите паузу у роботі, про що давно мріяли. Проведіть цей день із близькими, друзями та рідними. Відвідування нового закладу або невелика поїздка на природу принесе радість, енергію та щастя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде насичений комунікацією з робочих питань. До деяких колег будьте уважнішими, є ризик, що хтось має намір вас підставити перед керівництвом. Зберігайте пильність, щоб утримати свої позиції. Видихнути ви зможете лише ближче до вечора, після активного дня вам потрібно добре виспатися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Середа раптово порадує сюрпризом. Це може бути подарунок від коханої людини чи приємна новина, яку ви почуєте на робочому місці. Подія настільки вас надихне, що ви зможете виконати вдвічі більше робіт, швидше звільнитеся та присвятите вечір близькому оточенню.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Весь день ви проведете у роз’їздах, пов’язаних із робочою чи творчою діяльністю. Буде багато дзвінків, тому не забудьте вранці зарядити телефон. На відпочинок поки що не розраховуйте, але пам’ятайте, що ваші зусилля будуть винагороджені.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Звичайний будній день на щастя для вас буде оповитий романтикою. На вас чекає приємна зустріч, яка може відіграти велику роль у майбутньому. Не проґавте вдале знайомство, а дивіться на всі боки. Сьогодні будьте відкриті до спілкування, можна почути те, що вам потрібно в цей момент.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Екватор тижня буде динамічним та багатим на враження. На роботі ви дізнаєтеся про приємну новину, а вдома вирішиться давній конфлікт. Вам важливо відкрито говорити з людьми про те, що ви відчуваєте, і тоді будь-які комунікації цієї середи принесуть бажаний результат.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ваші близькі люди порадують вас у цю середу. Хтось із друзів приголомшить вас незвичайною пропозицією, але не поспішайте відмовлятися, а добре подумайте над почутим. У кар’єрних справах все буде стабільно, а ось особисте життя може змінитися. До того ж у серпні астрологи прогнозують Рибам море кохання та романтики.