Можуть вбити лукашенка: відомий мольфар розповів про "вагнерівців" у Білорусі

Найманці готові захопити владу у сусідній державі

олександра лукашенка, який незаконно оголосив себе главою Білорусі, можуть знищити "вагнерівці", які прибули на її територію.

Український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв поділився своєю думкою у програмі "Ранок у Великому місті", передають "Факти", про можливість найманців ПВК "Вагнер" вбити лукашенка та захопити контроль над владою в Білорусі.

"Вони можуть вбити лідера Білорусі, але ця ситуація досить складна. Думка і навіть план вже був, але ось з реалізацією — на сьогодні шанси дуже невисокі", — заявив ясновидець.

Однак Гордєєв вважає, що є невеликий дисбаланс сил, і зараз ситуація для білорусів дуже важка. Зважаючи на розгортання таборів для найманців ПВК "Вагнер" на території країни, питання залишається без відповіді — у майбутньому можуть статися якісь події.

Раніше український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів, як складеться доля ставленика кремля на окупованій Херсонщині, колаборанта володимира сальдо. Крім того, Гордєєв розповів, чи вступить Україна до НАТО.