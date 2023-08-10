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Гороскоп на 11 серпня: не паплюжте чужу репутацію — і буде вам щастя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 11 серпня 2023 року
Гороскоп на 11 серпня 2023 року. Фото Getty Images

День підходить для вивчення чогось нового та побачення з коханою людиною

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Для того, щоб завоювати повагу з боку оточуючих, не слід ганьбити чужу репутацію. Цього дня астрологи наполегливо рекомендують утриматися від поширення чуток та пліток, уникати шкодити іншим людям і не заважати їм у досягненні цілей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся позбутися негативних думок і невпевненості. У такі моменти важливо зберігати впевненість у собі. Крім того, астрологи рекомендують проявляти повагу до оточуючих, навіть якщо це будуть люди, які не завжди приносять радість. Тельці — головні щасливчики серпня 2023 року.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зараз настав чудовий час для вираження своєї креативності. 11 серпня ті, хто займається рекламою чи дизайном, легко зможуть досягти успіху у своїй роботі та проєктах. Нічні світила сприятимуть покращенню пам’яті та інтересу до нових знань, а також допоможуть чітко визначити цілі життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня астрологи рекомендують активно протистояти зарозумілості, марнославству та гордості. Ці три ключові складові, якщо вони об’єднаються, можуть призвести за собою можливість відштовхнути кохання і удачу, а також перетворити друзів на ворогів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила радять бути активнішими у спілкуванні, встановити контакт із друзями, сім’єю та колегами. Люди підкажуть, як закрити прогалини у минулому, вловити сенс чужих натяків. Інакше настануть неприємні зміни, які супроводжуються проблемами. Левам скоро пощастить у коханні.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Рекомендується ввечері відкласти телефон убік, щоб не розлучатися із сім’єю та домашніми справами: варто пам’ятати, що близьким потрібно приділяти не менше уваги та турботи. У зв’язку з цим важливо встигнути виконати усі робочі обов’язки упродовж робочого часу. Дівам доведеться боротися з минулим.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Настає час романтики, коли нічні світила закликають вас проявити більше активності. Можливо варто влаштувати незвичайне побачення або завести приємне знайомство в інтернеті. Для тих, хто вже знаходиться у стосунках, буде чудовою ідеєю провести вечір чи навіть весь день у компанії свого супутника.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У п’ятницю, 11 серпня, астрологи радять зайнятися тим, що ви довго відкладали, навіть якщо здасться, що для цього не найкращий момент. Можливо, саме цього дня ви досягнете швидких успіхів у нових починаннях та реалізуєте нові проєкти.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила підказують, що найкращим чином буде вирішити завдання звільнення від боргів і зосередитися на ключових питаннях як у домашній, так і в робочій сферах. Можливо часу на всі справи не вистачить, тому варто мудро розставити пріоритети.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї п’ятниці пріоритетно вибрати помірний і спокійний ритм діяльності, ніж займатися перероблюванням. Позитивний вплив нічних світил зберігається, але їх вплив має свої межі. Вечір можна використовувати для догляду за собою.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Перебувайте в центрі подій, не відгороджуйтеся від навколишнього світу та людей. Спілкуйтеся з близькими та друзями, займайтеся повсякденними справами та наважуйтесь спробувати щось нове. Ця п’ятниця не підходить для уникнення труднощів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекає багато несподіваних подій. Намагайтеся знайти позитивні сторони у всьому, навіть у важких ситуаціях. Зосередьтеся на завданнях, які потребують негайного виконання. У романтичних стосунках довіртеся своєму здоровому глузду.

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