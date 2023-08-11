Чотири знаки Зодіаку, які страждатимуть за колишніми до кінця своїх днів

Деякі знаки Зодіаку практично неможливо відпустити партнера, навіть якщо той розбив їм серце

Любовний гороскоп, за словами астрологів, може розповісти про нахили того чи іншого знака Зодіаку. Деякі з зодіакальних представників більше, ніж інші схильні страждати за колишніми партнерами.

За словами астрологів, не зможуть забути колишнього до кінця своїх днів чотири знаки Зодіаку – Скорпіон, Рак, Терези й Овен. Про це передає Pinkvilla.

Скорпіон

Скорпіони – чутливі душі, які тримають своє серце закритим. Це власники за своєю природою, тому їм важко відпустити когось, кого вважають своїм. Надзвичайно закохаються та схильні чіплятися за спогади про попередні стосунки, навіть якщо вони були нездоровими. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Рак

Експресивний та сентиментальний знак. Часто створюють міцні зв’язки зі своїми партнерами і їм важко попрощатися зі старим. Можуть пошкодувати про своє рішення розірвати відносини. Раків мучать докори совісті, якщо вони відпустять людину, яка, на їхню думку, була такою, що розуміє, і турботливою незважаючи на часті сварки. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Терези

Терези після розставання часто згадують прекрасні моменти і сильний емоційний зв’язок з партнером, тому можуть пошкодувати, що відпустили свого колишнього(ню). Якщо нові стосунки їх не влаштовують, то вважають своє попереднє рішення щодо особистого життя помилковим. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Овен

Навіть якщо рішення розлучитися було власне їхнім, невдовзі після розриву Овен може відчувати самотність чи порожнечу. Цей знак нерідко шкодує про прийняте рішення і сумує за тим емоційним зв’язком, який у нього був із колишнім партнером. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

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