Серпневий молодик обіцяє непростий період у житті трьох знаків Зодіаку

Напередодні молодика астрологи зробили попередження для Рака, Лева та Діви

У середу, 16 серпня 2023 року о 12:38 за київським часом відбудеться молодик. Астрологи вважають, що ця подія може ускладнити життя деяких представників зодіакального кола.

За словами астрологів, серпневий молодик принесе непростий період у життя трьох знаків Зодіаку – Раку, Лева та Діви. Про це пише Yourtango у гороскопі на 14-20 серпня.

Рак

У період молодика у Леві ваша невпевненість зросте. Не вистачатиме хоробрості зважитися на той чи інший вчинок. Намагайтеся сміятися зі свого страху, щоб подолати будь-яку труднощі. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Лев

Ви будете сумніватися в собі, проте постарайтеся не зневіритися остаточно. Дні будуть сповнені зневіри, важливо навчитися помічати прекрасне. Майбутнє вас лякатиме, але воно ще не настало, нема чого хвилюватися заздалегідь. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Діва

"Все втрачено": на такій думці ви можете ловити себе найближчими днями. Буде добре, якщо ви не піддаватиметеся паніці, адже труднощі, з якими ви зіткнетесь, не є катастрофічними. Перестаньте чекати на трагедію, вам відразу стане простіше жити. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, життя яких знаків Зодіаку у серпні зміниться на краще. Астрологи порадували прогнозом цього місяця.