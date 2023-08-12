Відомий ясновидець передрік повалення влади в рф: названо терміни

За прогнозом Макса Гордєєва, в росії намічаються бунти

Після швидкого заколоту керівника ПВК "Вагнера" євгенія пригожина в росії готуються до нових бунтів проти президента росії володимира путіна і всієї нинішньої влади кремля.

Про це заявив український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв, передає "Факти". За його словами, бунт не набуде такого емоційного характеру, як той, який організував засновник приватної військової компанії "Вагнер" євген пригожин, але буде спланований грамотніше.

"Протягом двох років будуть спроби. Просто треба зрозуміти, що цей бунт був трохи емоційним, а зараз все скрупульозно планується людьми", — сказав Гордєєв.

Ясновидець додав, що невелика група росіян наразі розпочала розробку стратегії здійснення свого плану повалення та способів реалізації задуманого.

Раніше мольфар зазначив, що "вагнерівці" замислювалися про ліквідацію лукашенка та захоплення влади в Білорусі. За його словами, такі ідеї та задуми вже з’являлися, проте їх здійснення досі є проблемним.