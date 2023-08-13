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Гороскоп на 14 серпня: удача посміхнеться консервативним і тим, хто зробить приємне коханій людині

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 14 серпня 2023 року
Гороскоп на 14 серпня 2023 року. Фото Getty Images

У такі дні, як цей понеділок, необхідно проявляти більше скромності

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 серпня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прекрасний день для відновлення стосунків із тими, з ким виникли розбіжності. Краще утриматися від поїздок та подорожей, оскільки вони можуть не принести успіху, тоді як покупки будуть дуже корисними. Будь-які оновлення зможуть підняти ваш настрій, але варто уникати надмірних витрат. Додамо, що астрологи називають Овнів щасливчиками серпня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ефективний день, який принесе радісні звістки, особливо для тих, чия діяльність пов’язана з обробкою документів та цінними паперами. Вдалими є створення важливих звітів, укладання угод, отримання кредитів та будь-які ділові переговори.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вас турбуватимуть або зміни на посаді, або новини, пов’язані з попереднім місцем роботи. У разі появи нових ідей чи цілей, пов’язаних зі зміною професійної сфери, робочого графіка чи заробітної плати, є сенс розглянути можливість їх реалізації.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день нічні світила знаходяться у несприятливій позиції. На горизонті можуть виникнути розбіжності у стосунках, конфлікти та сварки. Рекомендується утриматися від критики щодо партнера та не заважати близькій людині бути самою собою.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Протягом дня може виникнути низка випадковостей, здатних змінити перебіг подій. Важливо дивитися на такі несподіванки з позитивною перспективою — як на можливість точніше визначити свої пріоритети та покращити своє життя. Потрібна активна участь і підприємливість.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей час події у світі стрімко змінюються, з’являється можливість змінити своє життя на краще. Ті, хто залишається вірним своїм принципам в умовах мінливого оточення, матимуть удачу. Якщо ідеали сприймати всерйоз, вони додадуть сили і спрямують до конкретних здобутків.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Варто приділити більше уваги своєму фізичному благополуччю та зовнішньому вигляду, особливо у разі виникнення раптової втоми. Проведення сеансу масажу, розслаблюючої ванни та невеликої фізичної активності протягом дня допоможуть підняти настрій. До речі, у серпні зірки обіцяють Терезам багатство.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В останній час були зроблені значні зусилля для досягнення поставленої мети, і це вже принесло перші обнадійливі результати. На думку астрологів, варто приділити трохи часу для святкування цієї важливої події, щоб отримати натхнення для майбутніх звершень.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Краще провести день на самоті або з тими, хто вам близький. Попри можливості, що з’явилися, для досягнення успіху, в цей час ваша присутність виявиться більш важливою для тих, хто знаходиться поруч. Вчасно надана допомога сприяє зміцненню стосунків та підніме їх на більш високий рівень довіри.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ідеальний час для знайомств, романтичних моментів та побачень. Для тих, хто перебуває у стосунках, настав час подарувати своїй другій половинці приємний сюрприз. Вечір варто присвятити своїй коханій людині. У першій половині дня краще зайнятися творчістю, фізичними вправами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня можна очікувати доленосні події, а також зустрічі. Це ідеальний час для прийняття ключових рішень, спілкування та обміну досвідом. Дуже важливо оцінювати людей, виходячи з їхніх вчинків, а не виключно за зовнішнім виглядом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Слід проявляти велику скромність. Важливо зменшити кількість розмов про свої досягнення, не виставляти свої перемоги на показ і не підносити себе над оточуючими. Удача посміхнеться тим, хто дотримується більш традиційних поглядів на життя. Астрологи озвучують для Риб щасливий любовний гороскоп на серпень.

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