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Молодий місяць 16 серпня подарує трьом знакам Зодіаку людину, яка змінить їхнє життя: у кого попаде стріла Купідона

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп для Козерогів, Овнів та Терезів
Гороскоп для Козерогів, Овнів та Терезів. Фото Pexels

Цей молодик допоможе деяким знакам Зодіаку знайти кохання

У середу, 16 серпня, пройде "Чорний" молодик у знаку Лева, який значно вплине на життя багатьох знаків Зодіаку. Ось тільки для одних цей період буде досить важким, а для деяких дуже світлим.

Астрологи відзначають, що трьом знакам Зодіаку цей молодик подарує зустріч із людиною, яка змінить їхнє життя на краще. І такими щасливчиками стали Козероги, Овни та Терези.

Козеріг

Ви знайдете людину, яку хочете. Тому можете бути спокійні. Не соромтесь; пориньте з головою в цей новий досвід і не озирайтесь назад! Є велика ймовірність, що ви залишитеся із цією людиною назавжди. Головне залиште свої професійні та ділові проблеми за дверима та не привносьте їх у ваші стосунки.

Овен

Ви зрозумієте, що це саме те, що вам зараз потрібне в житті. Ця людина зачарує вас, і ви закохаєтесь. Важливо, щоб ви спілкувалися відкрито із самого початку та говорили те, що очікуєте. Після чого складно щось виправити. Поділіться своїми думками і постарайтеся знайти якнайбільше точок дотику. Завдяки цьому ви станете набагато ближчими один до одного.

Терези

Випадкова зустріч з кимось відбудеться в цей молодик. Це вас здивує і трохи струсить. Ви почнете дивитись на речі зовсім по-іншому. У вас буде так багато спільного з цією людиною. Однак із нього вийде не коханець, а друг. Це те, що вам зараз так потрібно. Насолоджуйтесь цим і постарайтеся довіряти цій людині.

Раніше астрологи розповіли, у яких знаків Зодіаку розпочнеться "біла смуга" у житті. Таких три щасливчики.

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#Овен (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку)