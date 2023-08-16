Як за помахом чарівної палички: мрії цих знаків Зодіаку обов’язково здійсняться наприкінці серпня 2023 року

Серпень буде часом зростання та задоволення для цих знаків Зодіаку

У серпні 2023 року космічні сили зійдуться таким чином, щоб створять умови для успіху та щастя деяких знаків Зодіаку. Якщо ви у списку щасливчиків, знайте – ваші мрії скоро здійсняться.

Астрологи зазначають, що до кінця серпня 2023 року ті, хто народився під знаками Зодіаку Стрільців, Львів або Риб, побачать, як здійсниться одне з найпотаємніших бажань. Гороскоп для щасливчиків – далі.

Лев

Ваша рішучість додасть вам енергії та рішучості, необхідних для подолання майбутніх труднощів та досягнення ваших цілей. До кінця серпня Леви отримають заслужене визнання за свої досягнення в особистому та професійному житті. Також вони зможуть здобути перемогу над труднощами та реалізувати свої амбіції.

Стрілець

Стрільці, які готові пробувати нові речі та зберігати неупередженість, безперечно, відчують бентежливий приплив щастя та радості у серпні цього року. Цей етап буде відзначений рядом захопливих подорожей, які по-різному збагатять життя Стрільця. Вони повністю розкриють свій потенціал, якщо зроблять сміливі дії і з ентузіазмом приймуть нові можливості.

Риби

Всесвіт благоволіє до внутрішнього роздуму, зцілення та звільнення від минулого тягаря, дозволяючи Рибам звільнити місце для нових починань у своєму житті. Він приверне позитивну енергію і виявить свої найпотаємніші бажання. Цього місяця у Риб буде можливість більше дізнатися про себе та залікувати старі рани.

Раніше "Телеграф" писав, що з 17 червня до листопада почав панувати ретроградний Сатурн. Він кардинально змінить життя двох знаків Зодіаку.