Гороскоп на 17 серпня: гарний настрій допоможе подолати всі неприємності та зарядить позитивною енергією

Зробіть для себе щось приємне на початку дня

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня візуалізація своїх бажань допоможе прискорити їхнє втілення. Думайте про свої успіхи, кінцевий результат. Овнів чекає вдалий день, хоч би чим вони займалися. Проведіть більше часу з близькими людьми: це зарядить вас енергією та підніме настрій.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вдалий день, щоб налагодити свої особисті стосунки та зайнятися професійним зростанням. Тільцям потрібно буде проявляти активність, використовувати свою чарівність та домагатися бажаного. Запитуйте поради у близьких, це допоможе прийняти правильне рішення, рухатися у потрібному напрямку. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша допитливість і інтерес до того, що відбувається, принесуть свої плоди: ви отримаєте відповіді на питання, що давно хвилюють, або просто дізнаєтеся цінну інформацію. Підвищена емоційність не дасть зосередитись на роботі, тому намагайтеся менше переживати та мисліть раціонально.

Рак (22 червня — 22 липня)

Час підходить для підбиття попередніх підсумків оцінки зробленого. Подумайте про шлях, який ви вибрали для досягнення мети, внесіть корективи, якщо потрібно. Активні дії найкраще відкласти. Також зірки радять Ракам не залишатися на самоті: шукайте підтримку у близьких. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Хороший день для розв'язання фінансових питань та справ, пов’язаних із грошима. Можна поговорити з начальством про підвищення зарплати чи кар’єрне зростання. Відносини з діловими партнерами можуть швидко перерости у міцну дружбу. Левам не варто вірити обіцянкам 17 серпня.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Численні зустрічі, розмови та обговорення займуть увесь ваш час. Здаватиметься, що навколишні не залишають вас ні на хвилину. Дівам слід виявляти твердість і вміти відмовляти, якщо власні справи страждають від такого надмірного спілкування. Проведіть деякий час на самоті.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якась важлива справа вимагатиме всієї вашої уваги і буде важко контролювати інші події. Корисно скласти чіткий план на день та не відволікатися на другорядні завдання. Намагайтеся уникати складних розмов та не приймайте ризикованих пропозицій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонам насамперед зайнятися складними завданнями. Запас енергії та бойовий настрій дозволять виконати те, що раніше вам було не під силу. Є шанс витратити велику суму на техніку для дому чи обновки для сім’ї. Не давайте у борг.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Робота в команді буде продуктивнішою. Шукайте помічників, намагайтеся бути у компанії однодумців. Інтуїція Козерогів підкаже, з ким краще мати справу. Використовуйте свій досвід, пам’ятайте про помилки. Є шанс повернути людину, яка була вам дорогою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Важливо стежити за своїми витратами і не витрачати гроші на миттєві забаганки. Зірки рекомендують відкласти покупки та не займатися фінансовими питаннями. Козероги можуть познайомитися з цікавою людиною або просунутися у вирішенні складної справи. Можливий початок романтичних стосунків. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День досить сприятливий. Однак приготуйтеся до того, що вас багато критикуватимуть і мало хвалитимуть. Водолії можуть познайомитися з якоюсь приємною людиною або потрапити до несподіваної ситуації. Події цього дня допоможуть по-новому подивитись ваші любовні стосунки чи ділове партнерство.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Віддайте перевагу легкій приємній роботі. Рибам не варто надто напружуватися, краще робити те, що надихає і приносить задоволення. Можна зайнятися плануванням графіка або розібратися на своєму столі чи шафі. Домашні справи також будуть вам на радість.