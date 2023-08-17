Гороскоп на 18 серпня: ця п’ятниця буде успішною і відкриє нові професійні можливості

Зірки радять бути активнішими, більше зустрічатися, цікавитися новими речами чи ідеями

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вам доведеться з самого ранку боротися з нападами лінощів та апатії. Якщо хочете досягти поставленої мети, налаштовуйте себе на плідну роботу, будьте активними, беріться за важливі завдання. Обстоюючи свою точку зору, робіть це ввічливо, аргументовано, не кривдьте ваших опонентів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День обіцяє бути вдалим для Тельців. Багато складних питань вирішуватиметься на вашу користь. Скористайтеся моментом і займіться тими справами, які раніше не вдавалися: 18 серпня ви впораєтеся з ними вдвічі швидше. Також корисно працювати у команді вірних однодумців. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Скоригуйте свій графік та перенесіть другорядні справи на інший час. Спокійний розслаблений день допоможе Близнюкам зберегти гарний настрій та відчути себе впевненіше. Є шанс успішно завершити раніше відкладені відносини; це дасть вам почуття задоволення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Складні чи неприємні справи відкладіть на інший час і присвятіть день роботі, яка вам добре знайома. Це підніме вам настрій та дозволить уникнути перенапруги. Також Ракам 18 серпня слід менше спілкуватися. Ви будете менше нервувати і дратуватися, працюючи на самоті. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Складна ситуація, в якій ви знаходилися останнім часом, може щасливо вирішитись. Варто запам’ятати свій сон: у ньому буде якась підказка. Дійте не поспішаючи, оминайте всі конфлікти або спекотні суперечки. Зверніть увагу на своє самопочуття.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Проєкти, над якими ви наполегливо працювали останнім часом, почнуть приносити прибуток. День підходить для вирішення фінансових справ, пошуку додаткового заробітку. Можливо, ви почуєте звістки, які вплинуть на ваше життя, і багато в ній змінять. Прислухайтеся до того, що кажуть довкола.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Виявляючи свої найкращі ділові якості, Терези доб’ються всього, що запланували. Важливо виконувати свої обіцянки та не підбивати тих, хто на вас розраховує. Спілкуватися буде легко: ви можете умовити чи переконати свого співрозмовника та знайти компроміс у нелегкій суперечці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Справи, якими вам приємно і легко займатися, вдаватимуться найкраще. Постарайтеся знайти в них натхнення та зацікавити навколишніх. 18 серпня Скорпіони можуть познайомитися з авторитетними чи впливовими людьми, які підтримають кар’єрне зростання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Чим більше ви рухаєтеся, переїжджаєте та зустрічаєтеся з різними людьми, тим вдаліше складеться ваш день. Ділова активність допоможе просунутися у важливих та складних справах, а також принесе добрий дохід. День підходить для виправлення помилок минулого, наведення ладу у своєму житті.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий для Козерогів день. Вам будуть чудові можливості домогтися того, про що ви давно мріяли. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо, швидко реагуйте та приймайте рішення. Знайомства цього дня невдовзі можуть перерости у міцну дружбу. Увечері займіться спортом. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Добре провести цей день у суспільстві людей, які вам близькі та поділяють ваші інтереси. Вони можуть дати цінну пораду та підтримати вас у потрібний момент. Не бійтеся зробити помилку або невірний вибір: цей досвід стане вам у пригоді в майбутньому. У особистих стосунках більше довіряйте своїй половинці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий та плідний день для Риб. Завдяки високій працездатності, вам буде під силу закінчити багато складних проєктів. Поради ваших близьких будуть корисними і допоможуть вам змінити ставлення до якоїсь ситуації. Не забудьте подякувати їм і сказати теплі слова.