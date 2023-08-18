Ці три знаки Зодіаку можуть стати справжнім кошмаром для жінок

Хоча Козеріг, Телець і Рак мають масу позитивних якостей, для деяких жінок ці чоловіки можуть стати справжнім випробуванням

Деякі знаки Зодіаку добре вміють створювати напругу у стосунках. Чоловіки, народжені під цими трьома знаками, можуть здаватися кошмаром для жінок.

Як пише spiritualify, Козеріг, Телець і Рак можуть діяти як токсичний нервово-паралітичний газ для жіночої психіки. Вони викликають драму та сльози.

Козеріг

Козеріг, яким керує Сатурн, змусить вас довго чекати. Оскільки він із тих чоловіків, які всі добре обмірковують, перш ніж ухвалити рішення, він хоче якнайдовше залишатися в статусі необов’язкових відносин. Роблячи це, він забуває, що за цей час ви можете закохатися в нього.

Якщо ви його любите, він найбільше за всіх випробовуватиме ваше терпіння і нерви. Він не перестане перевіряти вас, поки ви не досягнете межі. А коли ви почнете з’ясовувати стосунки, він відчує себе загнаним у кут і почне занадто реагувати. Тоді ви швидше за все припините контакт.

Козеріг схильний стрибати з крайності до крайності. Спочатку він змушує вас звиватися, як вуж на сковорідці, а потім плаче про вас. Якщо ви належите до типу жінок, які точно знають, чого хочуть, вам слід уникати Козерога як чуми.

Телець

Попри те, що цим знаком керує богиня кохання Венера, не обманюйтесь. Упертий Телець може вичерпати ваш емоційний запас, як ніхто інший. Цей дуже практичний у житті знак Зодіаку зовсім нерозумний, коли справа доходить до розуміння того, як впоратися з емоціями інших людей.

Він може бути романтичним, але тільки тоді, коли він має настрій. Якщо він не в настрої, він може своїми словами розрізати душу як ножем. Телець може бути найдратівливішою людиною на планеті. Для нього може бути легше образити вас, ніж освідчитися в коханні.

У тривалих стосунках із Тельцем жінка, яка чутлива до критики та бере все близько до серця, майже напевно переживе психологічну травму. Тільки якщо ви живете за принципом "в одне вухо увійшло, з іншого вийшло", ви зможете порозумітися з Тельцем. Ви матимете з ним шанс, якщо ви не дозволите його словам поранити вас.

Рак

Рак – надзвичайно емоційний знак. Оскільки він перебуває під впливом Місяця, його чутливість підвищується у різні фази місячного циклу. Іноді це може призвести до емоційних спалахів і драми у його особистому житті.

Вважайте, що вам пощастило, якщо цей чоловік закоханий у вас. Поки він любить вас усім серцем, будьте певні, що він не залишить вас, незважаючи ні на що. Якщо, з іншого боку, він не впевнений у своїх почуттях, це стане негативними емоційними гойдалками не тільки для нього, а й для вас.

Якщо Рак не зможе взяти свої емоційні проблеми під контроль, вам доведеться грати роль психіатра протягом більшої частини ваших стосунків. У довгостроковій перспективі це виснажить вас морально. Допомагати комусь – це добре, але присвятити своє життя розв'язанню чиїхось емоційних проблем – вже занадто. Якщо ви самі нестійка, чутлива і не дуже сильна жінка, то вам слід триматися якомога далі від чоловіка-Рака, тому що він може стати кошмаром для вашої психіки.

Раніше ми розповідали, представники яких зодіакальних знаків можуть сміливо використати нові можливості наступного тижня. Сили Всесвіту сприяють будь-яким новим починанням цих трьох знаків Зодіаку.