У двері цих трьох знаків Зодіаку у вересні постукає минуле

Щоб минуле не застало зненацька, потрібно бути готовим до будь-яких несподіванок

Астрологи прогнозують, що вересень 2023 року принесе зустріч із минулим людям, народженим під певними знаками. Представники цих трьох знаків Зодіаку у вересні можуть зіграти весілля. А Водолії, Овни та Близнюки будуть змушені зіткнутися з цим викликом, хочуть вони того чи ні.

Портал spiritualify зазначає, що ми повинні залишати минуле в минулому, щоб жити тут і зараз. Тим не менш воно здатне проникнути в сьогодення, здивувати нас, коли ми найменше цього очікуємо, і навіть принести позитивні результати.

Водолій

Деякі події з вашого минулого будуть переслідувати вас та кидати виклик. Однак ви будете сповнені енергії та впевненості – немає нічого, що ви не зможете зробити. Якщо ви звертаєтеся за підтримкою до рідних та близьких, будьте готові до їхньої незгоди з якихось питань, щоб не створити конфлікт. Головне – діяти самостійно, обережно та бути гнучким.

Будьте чесні та щирі з собою. Бувають моменти, коли всі ми відчуваємо меланхолію і схильні в’язнути у своїх стражданнях. Причину цього можна знайти у своєму минулому, яке потрібно відпустити! Навіть якщо обставини можуть здаватися іншими, зрозумійте, що сумувати — це нормально. Може знадобитися деякий час, щоб упокоритися з минулим і відійти від нього. Не судіть себе, якщо ви не завжди виправдовуєте очікування.

Овен

Протягом вересня ви зіткнетеся з давно забутими спогадами, які ви досі приховували від зовнішнього світу. Ви відвертаєте увагу людей від себе, намагаючись приховати правду про те, що відбувається. Ви навчилися контролювати та пригнічувати свій смуток, і це добре. Але наступного місяця вам доведеться визнати свої емоції та поділитися ними.

Питання, чому все це повторюється? Час зробити крок назад і визнати, що меланхолія є частиною життя, але вона не повинна визначати, ким ви є або як ви живете. Вас не визначає ваш сум, і навіть якщо сьогоднішній день може бути важким для вас, знайте – це не триватиме вічно. Зберігайте спокій, і ви впораєтеся з цим без проблем.

Близнюки

Хоча ви усвідомлюєте різницю між минулим і сьогоденням, зневіра не зникає просто так. Однак ви знаєте, що можете впоратися з цим і що це лише тимчасово. Навіть найтемніші часи колись закінчаться. У житті ми всі відчуваємо злети та падіння та падіння іноді можуть бути наповнені тільки чистим сумом.

Коли ви відчуваєте пригніченість, можливо приємно знати, що ви не самотні. Є люди, які підтримують та розуміють. Ви можете подолати цю фазу, як ви долали інші у минулому. Депресія — це природний стан, який відчуває кожна людина у певний момент свого життя, але вона не повинна визначати, ким ви є. Дивіться у майбутнє та не забувайте, що все буде краще.

Раніше ми писали, що чекає на представників усіх знаків Зодіаку наступного тижня. Карти Таро пророкують Дівам неприємності, а Ракам — кінець чорної смуги.