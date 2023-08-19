Щасливий тиждень чекає на ці знаки Зодіаку з 20 по 27 серпня: хто в улюбленцях Всесвіту

Це буде фантастичний тиждень для цієї трійки

Іноді кожен проходить через період удачі. Ми всі знаємо, що життя сповнене злетів і падінь, і більшу частину часу ми не можемо контролювати ці зміни. А за допомогою астрології ми можемо точніше передбачити наші щасливі дні.

Наступний тиждень, з 20 по 27 серпня, буде дуже сприятливим для деяких знаків Зодіаку, повідомляють астрологи. Навіть якщо зараз у космосі бушуватиме хаос, ці знаки будуть почуватися добре незважаючи ні на що.

Близнюки

Космос позитивно впливає на ваше життя у всіх сферах. Скористайтеся цим кліматом. Виправте минулі помилки, вирішіть усі незавершені справи та почніть реалізацію нових амбітних планів. Не сумнівайтесь у собі, не відмовляйте себе від безрозсудних починань. Довіряйте своїм інстинктам і будьте певні у виборі, який ви робите.

Лев

Цього тижня ви подаруєте людям у своєму житті любов і увагу, на які вони заслуговують. Ви можете випробувати раптовий сплеск самоприйняття та впевненості у собі. У роботі серйозних проблем немає. Намагайтеся співпрацювати з людьми, які вам підходять і мають такий самий темперамент, як і ви. Працюючи з правильними людьми, ви зможете досягти набагато більшого.

Діва

Ваша робота йде у правильному напрямку, проте вам потрібно спробувати стабілізувати певні ситуації, які продовжують викликати проблеми. Зверніть особливу увагу на справи, що сягають своїм корінням у минуле, а також на ваше поточне фінансове становище. Замість того, щоб придушувати та ігнорувати свої бажання, слідуйте своєму серцю.

Раніше ми писали, що лише один знак Зодіаку може здійснити мрії до кінця літа. Можливо доведеться попрацювати, але воно того варте, обіцяють карти Таро.