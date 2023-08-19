Гороскоп на 20 серпня: гарний час, щоб відпочити і зайнятися приємними справами

Перед ухваленням рішення прислухайтеся до свого внутрішнього голосу

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Присвятіть день відпочинку, зустрічам з друзями. Планувати щось серйозне цього дня зірки не рекомендують: у вас не вистачить наполегливості та енергії, щоб довести розпочате до кінця. Ваше ставлення до деяких людей або ситуацій може докорінно змінитись.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Проведіть вихідний пасивно, відновіть сили та запас енергії. День, присвячений читанню чи перегляду фільмів, буде найкращим рішенням для Тельців. Важливі справи, намічені на 20 серпня, просуватимуться дуже важко, тому краще їх перенести на наступний тиждень. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваші рідні чекатимуть від вас участі та допомоги у якихось домашніх справах. Якщо ви втомилися і не схильні займатися цими питаннями, чесно їм про це скажіть, щоб не образити. Близнюкам корисніше приділити час заняттям, які приносять їм задоволення і підіймають настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Щоб зміцнити стосунки з коханими, проведіть цей день разом. Сходіть у гості, займіться легкою роботою в саду, приготуйте разом щось незвичайне. Таке дозвілля допоможе зняти стрес і додасть вам сил. Спілкування 20 серпня приноситиме Ракам задоволення. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб заманити зміни у своє життя, займіться прибиранням квартири, розкладіть все на місця, наведіть чистоту і порядок. Так ви піднімете собі настрій і зменшите рівень тривожності. День, проведений на самоті, допоможе Левам багато переосмислити і відпочити від виснажливого спілкування.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливий день для Дів: можна присвятити його пасивному відпочинку чи активно попрацювати. У будь-якому випадку вам буде супроводжувати гарний настрій та вдалий збіг обставин. Також слушний час для розв'язання фінансових питань, для пошуку додаткового доходу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Найвдалішою буде перша половина дня. На ранок можна планувати важливі зустрічі чи важку розмову. Терезам вдасться щасливо розібратися з усіма проблемами та залишити час для відпочинку. Можливі дрібні неприємності ближче до вечора, але вони будуть нетривалими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Подумайте про свої пріоритетні цілі, про шляхи, якими ви йдете до них. Можливо, настав час переосмислити минулі плани, скоригувати їх або скласти нові. Скорпіонам належить ухвалити важливе для них рішення, яке вплине на багато майбутніх подій. Зважте всі ризики та можливості.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Тримайте під контролем те, що відбувається навколо вас, прислухайтеся до новин. Зірки радять закінчити розпочаті справи, виконати свої обіцянки, заповнити старі квитанції, які давно чекають свого часу. Нові великі проєкти та невідкладні завдання чекають на Стрільців на початку тижня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не бійтеся взятися за якусь складну справу чи незвичне завдання. Козерогам пощастить і зірки будуть на їхньому боці. Можливий початок нових романтичних стосунків. Будьте обережні, якщо ця людина пов’язана з вашою роботою: роман може розкритися і завдати неприємностей. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День плідний та завантажений важливими справами. Налаштуйтеся на діловий лад і виявіть завзятість, щоб встигнути завершити всі намічені справи до вечора. Проте зірки рекомендують Водоліям займатися лише старими чи вже розпочатими справами, а нові проєкти відкласти на потім.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Чим би Риби не займалися, їм супроводжуватиме успіх. Не бійтеся ділитися планами та думками з близькими людьми: вони вас підтримають і дадуть корисну пораду. У особистих відносинах варто виявити більше ініціативи, обговоріть із партнером спільні плани, відверто поговоріть.