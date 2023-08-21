Астролог розповів, коли путін втратить владу в росії: "Повалять відразу ж"

Щойно путін втратить владу — війна закінчиться, вважає астролог

Напевно, серед бажань багатьох українців є одне досить жорстоке — це якнайшвидша смерть російського диктатора путіну, який розв’язав кровопролитну війну на території України. На жаль, коли це станеться ми не знаємо, проте астролог Влад Росс побачив, коли президент рф втратить владу, що стане величезним кроком до закінчення війни.

У коментарі Главреду астролог зазначив, що ключовою подією для повалення путіна з посади президента буде втрата Криму. Досить буде того, що наші хлопці з ЗСУ лише підійдуть до кордонів півострова.

"Коли українська армія підійде до Криму, у Москві трапиться переворот, внаслідок якого путін втратить владу. На тому й закінчиться війна", — наголошує Влад Росс.

Що стосується дат, коли ж це станеться, астролог називає кінець серпня та вересень. Астролог називає цей період найкращим часом, щоб повертати Крим.

Вірити прогнозам астроекспертів – особиста справа кожного. Завжди підходьте до озвученої інформації такого плану критично. Наприклад, раніше Влад Росс помилився з прогнозом щодо Криму, який нібито мав бути звільнений ще навесні 2023 року.