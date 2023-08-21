Гороскоп на 22 серпня: на когось чекають приємні та корисні знайомства, а на когось — незапланований дохід

Будьте цього вівторка активніше, проявляйте ініціативу, пропонуйте цікаві ідеї

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У першій половині дня краще розв'язувати складні питання, які потребують активних дій чи високої концентрації. Якщо у вас буде чіткий план на цей день, то не доведеться витрачати час та енергію. Зірки радять Овнам добре обмірковувати свої слова, не поспішати з відповіддю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете отримати дуже важливі повідомлення, які вплинуть на ваше життя. Прислухайтеся до розмов, не нехтуйте порадами чи пропозиціями. У ризикованих справах успіх буде на вашому боці, не бійтеся приймати виклики Всесвіту. Зняти стрес допоможе активне тренування. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Прийде витратити багато дорогоцінного часу на дрібні рутинні справи або розмови. Тому вам складно дотримуватися чіткого плану, постійно доведеться підлаштовуватися і займатися не тим, на що ви розраховували. Однак ці несподівані події дадуть Близнюкам імпульс рухатися вперед.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам захочеться спілкування та зустрічей, тому найкраще провести день у теплій компанії близьких друзів чи однодумців. Знайомства 22 серпня будуть не лише приємними, а й корисними для вашої подальшої роботи. Щоб не пошкодувати про сказане, ретельно обмірковуйте свої відповіді. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Віддайте перевагу справам, які викликають інтерес або надихають вас рухатися вперед. Рішучий настрій Львів буде помічений начальством та можливим отриманням заохочення. Думка навколишніх може бути вам корисною, прислухайтеся до зауважень чи порад.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо ви шукаєте підробіток або додатковий заробіток, прислухайтеся до розмов та порад, які вам дадуть. Зірки кажуть, що 22 серпня Діви можуть досягти разючих результатів і досягти мети, до якої вони так давно йшли. Робіть перерви, щоб зберегти високу працездатність.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День обіцяє бути активним та завантаженим. Терезам необхідно швидко розв'язувати всі питання, намагатися закінчити все, що накопичилося останнім часом на їх робочому столі. У складній ситуації вам допоможе нова інформація або інформація, яку ви почуєте від навколишніх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви маєте прийняти важливе рішення, яке матиме довгострокові наслідки. Поради близьких чи друзів допоможуть ухвалити правильне рішення. Будьте на увазі у начальства 22 серпня, проявляйте активність: це допоможе у вашому просуванні кар’єрними сходами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для початку нового проєкту, складних переговорів чи доопрацювання всіх деталей справи. Якщо ви наслідуватимете свій план, то встигнете закінчити багато і збережете енергію на вечір. Не бійтеся відмовлятися від застарілих речей чи поглядів. Тоді вам з’являться нові можливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У роботі звертайте увагу на дрібні деталі: вони можуть грати вирішальну роль. Зірки радять не відступати від своїх планів і слідувати раніше наміченому шляху. Наполегливість Козерогів буде винагороджена: їхній проєкт почне приносити хороший дохід. Не забувайте про відпочинок та перерви. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо вам вдасться бути в центрі подій, виявити себе з найкращого боку, то ваша активність буде помічена керівництвом. Знайомство з впливовими людьми допоможе деяким Водоліям здобути підвищення на посаді. Генеральне прибирання в будинку упорядкує ваші думки і заспокоїть нерви.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перед вами відкриються нові вдалі можливості, які треба швидко скористатися. Якщо відкласти на потім ухвалення рішення, то обставини зміняться, і шанс буде втрачено. 22 серпня можна експериментувати або приймати ризиковані пропозиції: успіх на вашому боці.