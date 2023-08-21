Бережуть кожну копійку: названо найекономніших знаків Зодіаку

Водолій, Козеріг, Терези, Діва та Телець вміють накопичувати гроші, як ніхто інший

Деяких знаків Зодіаку астрологи називають економнішими, ніж інших. П’ять із зодіакальних представників бережуть кожну копійку та вміють нарощувати накопичення.

За словами астрологів, найекономніші знаки Зодіаку — Водолій, Козеріг, Терези, Діва та Телець. Про це повідомляє Bustle.

Козеріг

Цілеспрямований знак Зодіаку, який вміє добре поводитися з грошима. Насолоджуються тим, як зростають їхні банківські рахунки. З легкістю можуть затягнути свій гаманець, навіть якщо є можливість дозволити собі витратити трохи більше на гарні речі.

Водолій

Ексцентричні особистості Водоліїв можуть говорити про протилежне, але цей знак добре обізнаний з динамікою долара. Повітряні знаки вважаються гуманістами Зодіаку і тому, мабуть, усвідомлюють, як змінити життя з допомогою фінансів.

Діва

Земний знак – Діва – від природи прагматичний у всіх сенсах цього слова. Їхні організовані уми налаштовані на планування. Діви не можуть повністю розслабитися, поки не нагромадять пристойну суму заощаджень.

Телець

Астрологи радять Тельцям не дозволяти їхньому прагненню до розкоші та багатства обманювати їх. Земний знак цінує стабільність найбільше у світі. Звичайно, вони не проти витрачати гроші на догляд і відвідування нових закладів, але лише тоді, коли впевнені у своїх накопиченнях.

Терези

Терези – символ балансу – вміє і багато працювати, і багато грати. Не бояться віддати кругленьку суму на вінтажну сумку або пару дизайнерських туфель. Але їхнє прагнення до балансу допоможе їм зупинити себе від непотрібних витрат.

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