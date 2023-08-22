Гороскоп на 23 серпня: комусь доведеться порушити свої плани, а декому пощастить із грошима

Цієї середи приділіть час близьким людям і не бійтеся прямо озвучувати свої бажання

Видання "Телеграф" розміщує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на середу, 23 серпня. Дізнайтесь, що приготували зірки представникам зодіакального кола цього дня і які астрологічні підказки допоможуть залучити удачу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У середу будьте готові до порушення всіх планів через непередбачені події. На роботі можуть виникнути проблеми. Зірки радять прислухатися до інтуїції та йти на компроміси. Увечері знайдіть можливість для відпочинку, щоб заповнити запаси енергії та привести власні думки до ладу. Натомість зірки незабаром обіцяють Овнам багатство.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Наближається середина тижня, і ви відчуєте занепад сил, втому та бажання зменшити темп. Постарайтеся виділити час для спілкування з близькими. Дозвілля у сімейному колі подарує приємні емоції та віру у краще. Не бійтеся звертатися по допомогу до тих, кому ви дорогі, ці люди вас не підведуть.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день зненацька принесе вам прибуток. Можлива поява нових можливостей для заробітку, не проґавте свій шанс. Не виключено, що сьогодні вам повернуть борг, витратьте ці гроші з розумом. Вчіться розпоряджатися фінансами, щоб накопичити заощадження, і не обмежувати себе в необхідних витратах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Середа буде наповнена спілкуванням, знайомствами, прогулянками, дзвінками та враженнями. Вас оточують різні люди, не варто довіряти кожному. Прислухайтеся до того, що говорять між рядками, щоб краще розуміти ставлення людей до вас. У вечірній час проведіть час віч-на-віч із собою, наприклад, вирушьте на пробіжку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день ваша увага буде зосереджена на особистому житті. Будуть серйозні зміни, які виведуть вас із партнером на новий рівень відносин. Сміливо озвучуйте свої бажання та цілі. Кохання можна побудувати лише на довірі й відвертості, ваш партнер відповість вам взаємністю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки обіцяють вам знаходження підробітку чи безоплатної фінансової допомоги від людини, яка вас добре знає. Поліпшення матеріального стану дозволить замислитись про плани на майбутнє і зайнятися тим, про що ви мріяли. Вірте у свої сили і не лінуйтеся, щоб досягти бажаного. У вересні Дівам астрологи прогнозують море кохання та романтики.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Очікується активний та насичений день як на роботі, так і вдома. З колегами можуть виникнути суперечки, але ваша чарівність дозволить вирішити будь-яку конфліктну ситуацію. Можуть надійти вигідні пропозиції, але варто над ними добре подумати, перш ніж погоджуватися. Увечері на вас чекає відпочинок, але не пасивний.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відбудуться незаплановані події, на зв’язок вийдуть люди, про яких ви давно нічого не чули. Навіть якщо ваші плани буде зірвано, не піддавайтеся паніці, а беріть контроль над обставинами у свої руки. День не з легких, але ближче до вечора ви полегшено видихнете та відсунете робочі справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам доведеться прийняти важливе рішення, яке може змінити ваше життя, а також вплине на найближче оточення. Варто оцінити всі ризики, сформулювати вашу мету і потім обговорювати плани з сім’єю. Астрологи радить провести час на природі, там завжди думається легше.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Несподівано середа ощасливить вас релаксом та відпочинком. Можливо, ви відправитеся до нового закладу або навіть організуєте невелику поїздку разом із найкращими друзями. Насолоджуйтесь останніми днями літа, адже попереду на вас чекає багато роботи. Запасайтеся позитивом для наступної осені.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Питання, яке давно вас турбувало, цієї середи отримає відповідь. Інформація змусить вас задуматися, тому важливо мати раціональні аргументи, а емоції дещо відсунути на другий план. Спілкування з другом допоможе налаштуватись на позитивний лад. А ось у вересні, за словами астрологів, у життя Водоліїв постукає минуле.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Середа обіцяє гору робочих завдань, ділових зустрічей та комунікацій, але вашої енергії вистачить на все це. Вранці виберіть вбрання, яке не тільки зручне для вас, а й дарує гарний настрій. У другій половині дня можлива зміна планів. Навіть якщо ви будете засмучені, потім зрозумієте, що все на краще.