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Сварки та стреси: три знаки Зодіаку, на яких найбільше вплине ретроградний Меркурій

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ретроградна фаза Меркурія розпочалася 23 серпня Новина оновлена 22 серпня 2023, 20:00
Ретроградна фаза Меркурія розпочалася 23 серпня. Фото Pexels

Під час ретроградності планети цим зодіакальним представникам буде непросто

Період ретроградного Меркурія триватиме з 23 серпня до 15 вересня 2023 року. В астрології вважається, що в цей час представники зодіакального кола можуть стикатися з проблемами та неприємними відчуттями.

За словами астрологів, найбільше ретроградну фазу Меркурія відчують три знаки Зодіаку – Діва, Близнюки та Стрілець. Про це повідомляє Bustle.

Діва

Ви відчуєте гнів жахливого ретроградного Меркурія. Космічна подія відбувається у вашому знаку. Крім того, постійні непорозуміння та різні затримки у справах є нестерпним для перфекціоністів Дів. Тяжко бути Дівою весь рік, а під час ретросезону Меркурія стрес посилюється вдесятеро. Гороскоп для Діви на сьогодні – на сайті.

Близнюки

Ваш знак, пов’язаний із спілкуванням, опиниться під сильним впливом ретроградного Меркурія. Невдалі повідомлення в месенджерах і втрата гілок електронної пошти — не єдиний головний біль, з яким доведеться зіткнутися. Астрологи не виключають дрібні неприємності, наприклад, ви можете посваритися із близькою людиною або забути заплатити за квартиру. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Ретроградний Меркурій завжди перетворює подорожі на жах, а саме з цим пов’язаний вогненний знак. Стрільцям та їхній спразі до пригод, швидше за все, доведеться постраждати у ці дні. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

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#Знаки зодіаку #Ретроградний Меркурій