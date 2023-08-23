Серпнева "блакитна" повня кардинально змінить життя чотирьох знаків Зодіаку

Тельцю, Діві, Леву та Рибам наприкінці місяця буде непросто, а все через повний Місяць

У серпні очікується не лише сезон ретроградного Меркурія, а й "блакитна" повня, яка відбудеться о 04:35 за київським часом 31 серпня. Особливо ця подія вплине на життя чотирьох знаків Зодіаку.

За словами астрологів, серпнева повня буде драматичною для Тельця, Діви, Лева та Риб. Небесне явище обіцяє зміни у житті цих зодіакальних представників, пише Bustle.

Телець

У цей місяць вам доведеться переглянути, кого ви вважаєте своїми друзями. Настав час відфільтрувати список друзів як онлайн, так і в реальному житті. Починається новий розділ для вас, але потрібно бути обережнішим при виборі свого оточення. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Лев

"Блакитний" Місяць стане для вас емоційними американськими гірками. Може статися серйозний поворот подій, який торкнеться романтичних відносин та фінансів. Не виключено, що ви візьмете на себе відповідальність за конкретне фінансове питання, яке давно назрівало. Астрологи радять переглянути інвестиції та фінансові цілі. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Діва

У ваших стосунках може виникнути напруженість. Сприймайте цей повний місяць як нагадування про те, що потрібно залишатися сильним, щоб подолати конфлікти. Ви можете зіткнутися з дисбалансом і несправдженими очікуваннями. Гороскоп для Дів на сьогодні – на сайті.

Риби

Серпнева повня вдарить по вашій самооцінці. Доведеться кинути виклик самому собі. Варто навчитися терпінню та розумінню, що не все виходить із першого разу. Будь-яка внутрішня робота, яку ви зробите, допоможе вам краще контролювати своє майбутнє. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

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