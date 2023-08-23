Можна розслабитись: на ці три знаки Зодіаку ретроградний Меркурій впливає найменше

Тельці, Козероги та Риби впораються з усіма підступами ретроградного Меркурія

З 23 серпня по 15 вересня 2023 року планета Меркурій перебуває у ретроградній фазі. Астрологи вважають, що це непростий сезон для всіх знаків Зодіаку, але найменше вплине на трьох представників зодіакального кола.

За словами астрологів, легко пройдуть сезон ретроградного Меркурія три знаки Зодіаку – Телець, Козеріг та Риби. Про це пише Bustle.

Телець

Ваша приземленість допоможе пройти сезон ретроградного Меркурія без зайвих стресів. Практичний характер Тельців захистить їхню відмінність від хаосу. Жодні плутанини у спілкуванні чи технічні істерики не зможуть порушити вашу дзен-атмосферу. Гороскоп для Тельця на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Спокійному, холоднокровному і зібраному Козерогові теж нема про що турбуватися, поки Меркурій залишатиметься ретроградним. Ваша практичність та цілеспрямованість не дозволять втратити землю під ногами. Поки всі оплакують порушені плани, ви прокладаєте нові курси й адаптуєтеся до змін. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Риби

Незважаючи на всі проблеми в сезон ретроградного Меркурія, ви зможете отримати максимальну вигоду із ситуації. Більше того, Риби зможуть переконати у своїх поглядах будь-яке оточення. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастило менше. Ретроградний Меркурій обіцяє цим людям сварки та труднощі.