Названо головних везунчиків ретроградного Меркурія: лише три знаки Зодіаку

Поки всі нарікають на неприємності через ретроград, Близнюки, Діва і Скорпіон насолоджуються своїм фартом

Період ретроградного Меркурія, який розпочався 23 серпня та триватиме до 15 вересня 2023 року, практично не вплине на деякі знаки Зодіаку. Більше того, у життя трьох представників зодіакального кола цими днями прийде везіння.

За словами астрологів, ретроградна фаза планети буде успішною для таких знаків Зодіаку, як Близнюки, Діва та Скорпіон. Про це повідомляє Bold sky.

Близнюки

Ретроградний сезон Меркурія сприятливий для вас, удача буде на вашому боці. Ваш фінансовий стан значно покращиться, вдасться повернути борги, з’явиться можливість купити речі для власного матеріального комфорту. На роботі буде позитивна атмосфера. Керівництво оцінить ваші зусилля. Вистачить часу і для дозвілля з близькими. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Діва

Везіння залишається з вами у цей ретроградний Меркурій. Чекайте на позитивні результати і хороші новини. Особливо важливий період у сфері кар’єри. Вам потрібно ухвалити серйозне рішення щодо вашого майбутнього. Те, що фортуна йтиме поряд з вами, допоможе зробити вибір. Гороскоп для Дів на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

Цей транзит буде вдалим для вашого знака. Імідж вийде на новий рівень. Не виключено, що у вас будуть нові обов’язки. За цей період ваш фінансовий стан зміцниться, ті, хто мають кредит, зможуть з ним розпрощатися. Найближчими днями ви почуватиметеся розслабленим і насолодитеся цим. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всім знакам Зодіаку так щастить у ретроградний Меркурій. Деяким астрологи обіцяють сварки та труднощі.